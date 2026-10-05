Німеччина ризикує втягнутися у збройний конфлікт із Росією, – очільник розвідки Мартін Єгер

Німеччині загрожує безпосереднє втягнення у насильницький конфлікт із Росією через активізацію агресивних гібридних операцій Кремля проти європейських країн. Загрозливі дії російських спецслужб і підготовка нових атак спрямовані на підрив підтримки України та перевірку міцності Альянсу.

Як повідомляє інформаційна агенція Reuters, про це заявив керівник Федеральної розвідувальної служби Німеччини BND Мартін Єгер під час щорічних публічних слухань у парламенті.

Агресивна тіньова війна Кремля

За словами Єгера, протистояння з Москвою набуло нового небезпечного виміру, а загроза диверсій і терактів на німецькій території залишається реальною та безпосередньою.

Під час виступу очільник німецької розвідки схарактеризував дії Росії як повноцінну тіньову війну проти європейських демократій. Як один із прикладів подібних дій, він навів нещодавню спробу проведення теракту в Лейпцигу.

Росія випробовує нас на міцність і уважно стежить за тим, як ми справляємося з цією ситуацією. З точки зору керівництва Кремля будь-які ознаки вагань спонукають їх до подальшого посилення тиску на Німеччину,

– підкреслив Мартін Єгер.

Він додав, що Москва готова застосовувати силу для досягнення власних цілей, а її спецслужби діють дедалі зухваліше.

Головною метою цих операцій є прагнення змусити Берлін припинити військову та фінансову допомогу Києву.

Ризики військових дій низької інтенсивності

Розвідка Німеччини наразі не бачить ознак неминучого широкомасштабного нападу Росії на територію НАТО.

Водночас Єгер застеріг, що Кремль може вдатися до військових дій низької інтенсивності, зокрема в країнах Балтії, а також використовувати ядерний шантаж і залякування.

Росія рішуче налаштована поставити Україну на коліна цієї зими. Ми маємо очікувати російських атак такої жорстокості та брутальності, яких ми ще не бачили,

– висловив припущення керівник Федеральної розвідувальної служби Німеччини BND.

Активізація російських диверсій у Європі

Попередження німецької розвідки лунають на тлі загального зростання гібридної загрози з боку Росії по всьому континенту.

Раніше верховний головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич заявив, що Альянс суттєво посилює обмін розвідувальною інформацією у відповідь на серію російських диверсій.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, про зростання ризиків обмеженого військового наступу Росії чи активізацію підривної діяльності також неодноразово попередили розвідувальні служби Данії, Чехії, Латвії та Швеції.

Крім того, Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформувало про отримання російськими спецслужбами вказівок щодо посилення гібридних операцій у країнах ЄС та НАТО.

Так, держсекретар США Марко Рубіо вирушає в європейське турне до трьох країн-союзниць у НАТО – він відвідає Ісландію, Грецію та Португалію. Темою переговорів стане саме загроза з боку Росії.