З 5 по 8 жовтня американський дипломат відвідає Ісландію, Грецію та Португалію. Посадовець планує обговорити питання оборони, енергетики та технологічного співробітництва.

Що відомо про візит?

Свою поїздку Рубіо розпочне з Рейк'явіка, де зосередиться на безпеці в Арктиці. Хоча Ісландія не має власної постійної армії, її географічне розташування в Північній Атлантиці робить країну стратегічно важливою для США.

Двоє колишніх американських послів на умовах анонімності розповіли журналістам, що Вашингтон розраховує на поглиблення співпраці, яка безперервно триває ще з моменту окупації Криму у 2014 році.

Ісландці – надзвичайно незалежний народ,

– зазначив один із дипломатів.

Він додав, що США зважатимуть на позицію країни, яка дуже цінує свій суверенітет.

Переговори в Афінах та Лісабоні

Після Ісландії держсекретар вирушить до Афін. Там 6 та 7 жовтня він очолить американську делегацію на шостому раунді стратегічного діалогу між США та Грецією. Сторони обговорять регіональну безпеку, підтримку України та ситуацію на Близькому Сході.

Завершальним етапом турне стане столиця Португалії. За даними Держдепу, у Лісабоні ключовою темою стане економічний розвиток та оборона.

Особливу увагу приділять Азорським островам, адже розташована там авіабаза Лажеш вже багато років слугує критично важливим логістичним хабом для американських військових операцій в Атлантиці.

Нагадаємо, що кількома днями раніше Росія погрожувала НАТО ядеркою через нібито спробу Альянсу ізолювати Калінінградську область. Москва звинувачує Європу у "створенні ризику прямого конфлікту".