С 5 по 8 октября американский дипломат посетит Исландию, Грецию и Португалию. Чиновник планирует обсудить вопросы обороны, энергетики и технологического сотрудничества.

Что известно о визите?

Свою поездку Рубио начнет с Рейкьявика, где сосредоточится на вопросах безопасности в Арктике. Хотя Исландия не имеет собственной постоянной армии, ее географическое положение в Северной Атлантике делает страну стратегически важной для США.

Двое бывших американских послов на условиях анонимности рассказали журналистам, что Вашингтон рассчитывает на углубление сотрудничества, которое непрерывно продолжается еще с момента оккупации Крыма в 2014 году.

Исландцы – чрезвычайно независимый народ,

– отметил один из дипломатов.

Он добавил, что США будут учитывать позицию страны, которая очень ценит свой суверенитет.

Переговоры в Афинах и Лиссабоне

После Исландии госсекретарь отправится в Афины. Там 6 и 7 октября он возглавит американскую делегацию на шестом раунде стратегического диалога между США и Грецией. Стороны обсудят региональную безопасность, поддержку Украины и ситуацию на Ближнем Востоке.

Завершающим этапом турне станет столица Португалии. По данным Госдепа, в Лиссабоне ключевой темой станут экономическое развитие и оборона.

Особое внимание будет уделено Азорским островам, ведь расположенная там авиабаза Лажеш уже много лет служит критически важным логистическим хабом для американских военных операций в Атлантике.

Напомним, что несколькими днями ранее Россия угрожала НАТО ядерным оружием из-за якобы попытки Альянса изолировать Калининградскую область. Москва обвиняет Европу в "создании риска прямого конфликта".