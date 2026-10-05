Как сообщает информационное агентство Reuters, об этом заявил глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Мартин Йегер в ходе ежегодных публичных слушаний в парламенте.

Агрессивная теневая война Кремля

По словам Йегера, противостояние с Москвой приобрело новое опасное измерение, а угроза диверсий и терактов на территории Германии остается реальной и непосредственной.

Во время выступления глава немецкой разведки охарактеризовал действия России как полноценную теневую войну против европейских демократий. В качестве одного из примеров подобных действий он привел недавнюю попытку совершения теракта в Лейпциге.

Россия проверяет нас на прочность и внимательно следит за тем, как мы справляемся с этой ситуацией. С точки зрения руководства Кремля любые признаки колебаний побуждают их к дальнейшему усилению давления на Германию,

– подчеркнул Мартин Йегер.

Он добавил, что Москва готова применять силу для достижения своих целей, а ее спецслужбы действуют все более дерзко.

Главной целью этих операций является стремление заставить Берлин прекратить военную и финансовую помощь Киеву.

Риски военных действий низкой интенсивности

Разведка Германии пока не видит признаков неизбежного широкомасштабного нападения России на территорию НАТО.

В то же время Йегер предупредил, что Кремль может прибегнуть к военным действиям низкой интенсивности, в частности в странах Балтии, а также использовать ядерный шантаж и запугивание.

Россия решительно настроена поставить Украину на колени этой зимой. Нам следует ожидать российских атак такой жестокости и брутальности, чего мы еще не видели,

– высказал предположение глава Федеральной разведывательной службы Германии BND.

Активизация российских диверсий в Европе

Предупреждения немецкой разведки звучат на фоне общего роста гибридной угрозы со стороны России по всему континенту.

Ранее верховный главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич заявил, что Альянс существенно усиливает обмен разведывательной информацией в ответ на серию российских диверсий.

Как уже сообщалось на нашем сайте, о росте рисков ограниченного военного наступления России или активизации подрывной деятельности также неоднократно предупреждали разведывательные службы Дании, Чехии, Латвии и Швеции.

Кроме того, Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило о получении российскими спецслужбами указаний по усилению гибридных операций в странах ЕС и НАТО.

Так, госсекретарь США Марко Рубио отправляется в европейское турне по трем странам-союзникам по НАТО – он посетит Исландию, Грецию и Португалию. Темой переговоров станет именно угроза со стороны России.