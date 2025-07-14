Німецькі війська готові вбивати російських солдатів: Пісторіус назвав умову
- Німецькі війська готові ліквідовувати російських солдатів.
- Міністр оборони Борис Пісторіус назвав умову.
Міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що німецькій військові готові ліквідовувати російських загарбників. Щоправда, є умова.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на FT.
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За якої умови війська Німеччини готові ліквідувати російських солдатів?
Пісторіус підтвердив, що німецькі війська, які роками дотримувалася культури військової стриманості у відповідь на жахи Другої світової війни, будуть готові вбивати російських солдатів у разі нападу на державу-члена НАТО.
Якщо стримування не спрацює і Росія нападе, чи станеться це? Так,
– заявив міністр оборони.
Водночас він додав, що рекомендував би журналістам поїхати до Вільнюса й поговорити з представниками німецької бригади. Мовляв, вони точно знають, у чому полягає їхня робота.
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Цікаво! Борис Пісторіус також заявив, що Німеччина не передаватиме Україні ракети Taurus та системи ППО Patriot. Таке рішення він пояснив тим, що в Берліна залишилося не дуже багато озброєння.