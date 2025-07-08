Нетаньягу висунув Трампа на Нобелівську премію миру

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу офіційно висунув кандидатуру Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. За його словами, президент США проявив виняткове лідерство у просуванні мирних угод на Близькому Сході. Нетаньяху вручив Трампу копію свого листа до Нобелівського комітету під час зустрічі у Вашингтоні.

Під час офіційної вечері в Білому домі 7 липня ізраїльський прем'єр повідомив, що "Угоди Авраама" є одним з найвизначніших дипломатичних досягнень Трампа, які змінили формат співпраці на Близькому Сході. Нетаньягу підкреслив, що колишній президент США "зміцнює мир" у різних регіонах світу. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Times of Israel та DW.

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"Угоди Авраама" назвали ключовим здобутком

Нетаньягу у своєму листі до Нобелівського комітету зазначив, що саме "Угоди Авраама" стали головним прикладом нової дипломатії, яка базується не на конфліктах, а на співпраці та взаємному процвітанні. За його словами, бачення і сміливе лідерство Трампа відіграли вирішальну роль у цих процесах.

Угоди Авраама Це серія договорів про нормалізацію відносин між Ізраїлем та декількома арабськими державами, підписаних у 2020 – 2021 роках. Зокрема, перший договір був укладений між Об'єднаними Арабськими Еміратами, Бахрейном та Ізраїлем. Ці угоди передбачають відновлення дипломатичних відносин та співпрацю в різних сферах.

Під час заходу журналісти запитали Дональда Трампа про ситуацію в Секторі Гази. Трамп заявив, що "не бачить жодної затримки" в мирних перемовинах і вважає, що сторони прагнуть домовитись про припинення вогню.

Нетаньягу також зробив заяву про те, що Ізраїль завжди зберігатиме контроль над Сектором Гази. За його словами, передача регіону під повний контроль палестинської адміністрації наразі не розглядається.

Нагадаємо, висунули кандидатуру Дональда Трампа на Нобелівську премію миру за його роль у налагодженні перемир'я між Іраном та Ізраїлем. Конгресмен Бадді Картер висунув Трампа, підкресливши його "історичну роль" у запобіганні ядерним амбіціям Ірану та сприянні міжнародній гармонії.