Ізраїль, ОАЕ і Бахрейн підписали "Угоду Авраама": що це означає та що відомо про її зміст
Важливий день для Близького Сходу: 15 вересня за посередництва глави Білого дому Дональда Трампа Ізраїль, ОАЕ і Бахрейн уклали угоди про нормалізацію відносин.
Домовленості скріпили підписами прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, глава МЗС Об'єднаних Арабських Еміратів шейх Абдалла бен Заїд Аль Нахайян та глава МЗС Бахрейну Абдель Латіф аль-Заяні, пише Times of Israel.
Нагадаємо Мирний договір з Ізраїлем погодилася укласти ще одна арабська країна
Угоди підписали трьома мовами – англійською, івритом та арабською.
Що відомо про угоду Ізраїля, ОАЕ та Бахрейну (інформація ЗМІ)
Що пообіцяв арабським країнам Ізраїль
- Ізраїль не буде намагатися поширювати свій контроль на єврейські поселення на Західному березі річки Йордан (це один із пунктів плану США щодо врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту).
- Мусульмани зможуть вільно відвідувати свої святині, розташовані в Єрусалимі.
Що отримає Ізраїль натомість
- Арабські країни співпрацюватимуть з Ізраїлем у політичній, фінансовій та економічній сферах. Зокрема, ОАЕ вже відновили з Ізраїлем телефонний зв'язок та пряме авіаційне сполучення.
- ОАЕ прийматимуть туристів з Ізраїля, а в готелях та ресторанах подаватимуть кошерну їжу.
Чим США мотивували сторони до угоди
- США пообіцяли зняти заборону на постачання зброї до ОАЕ.
- Ізраїль отримає за це "певну компенсацію", щоб залишатися найбільш озброєною країною регіону.
Підписання мирного договору між Ізраїлем, ОАЕ та Бахрейном у Білому домі: відео