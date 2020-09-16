Домовленості скріпили підписами прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, глава МЗС Об'єднаних Арабських Еміратів шейх Абдалла бен Заїд Аль Нахайян та глава МЗС Бахрейну Абдель Латіф аль-Заяні, пише Times of Israel.

Нагадаємо Мирний договір з Ізраїлем погодилася укласти ще одна арабська країна

Угоди підписали трьома мовами – англійською, івритом та арабською.

Підписання мирного договору між Ізраїлем, ОАЕ та Бахрейном у Білому домі: відео

До слова, у час підписання угоди в США між арабськими країнами й Ізраїлем із Сектору Газа вилетіли дві ракети в бік ізраїльських міст Ашдод і Ашкелон. Одну з ракет ППО не перехопила і та влучила в будинок.

הירי לדרום | תיעוד: רגע נפילת הרקטה באשדוד ממצלמות האבטחה@Itsik_zuarets

(צילום: עיריית אשדוד - מוקד 106 - מוקד רואה) pic.twitter.com/f9KDR1nzIe — כאן חדשות (@kann_news) September 15, 2020

Тим часом президента США Дональда Трампа вже номінували на Нобелівську премію миру 2021 року – насамперед якраз за підписання мирного договору між Ізраїлем та Об'єднаними Арабськими Еміратами. Адже арабський світ, нагадаємо, жорстко протистоїть Ізраїлю вже понад 70 років.