Слідом за Об'єднаними Арабськими Еміратами угоду про мир та поновлення стосунків з Ізраїлем має намір укласти Бахрейн. Церемонію запланували на 15 вересня, посередником виступатимуть США.

Бахрейн погодився відновити дипломатичні відносини з Ізраїлем. Про це повідомив президент США Дональд Трамп 11 вересня у твіттері.

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Сьогодні – ще один історичний день. Двоє наших великих друзів, Ізраїль і Бахрейн, погодилися на мирний договір,

– радо повідомив Трамп.

І додав, що Бахрейн став другою арабською країною за 30 днів, яка погодилася на мир з Ізраїлем.

Першою, нагадаємо, стали Об’єднані Арабські Емірати. Заяву про готовність підписати мирний договір вони зробили 13 серпня. Згодом ОАЕ скасували економічний бойкот Ізраїлю, який діяв з 1972 року.



Зауважимо, саме через цю угоду з Ізраїлем Іран вже звинуватив ОАЕ у "зраді світу ісламу".

Що відомо про майбутню угоду Бахрейну та Ізраїля

США, Бахрейн й Ізраїль зробили спільну заяву такого змісту:

Президент США Дональд Трамп, король Бахрейну Хамад бін Іса Аль-Халіфа і прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу 11 вересня у розмові телефоном домовилися про мирний договір.

Мета укладання цього договору – сприяння трансформації Близького Сходу й підвищенню стабільності, безпеки й процвітанню регіону.

й підвищенню стабільності, безпеки й процвітанню регіону. Окремо згадали про палестино-ізраїльський конфлікт, погодилися докладати зусиль щодо його врегулювання.

Підписати мирний договір з Ізраїлем Бахрейн хоче разом з ОАЕ, захід запланували на 15 вересня.

Бахрейн укладе мирну угоду з Ізраїлем: дивіться розташування країни на карті

Зауважимо, Білий дім також натякнув, що до мирного процесу можуть долучитися ще Оман та Судан.