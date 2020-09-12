Мирний договір з Ізраїлем погодилася укласти ще одна арабська країна
Слідом за Об'єднаними Арабськими Еміратами угоду про мир та поновлення стосунків з Ізраїлем має намір укласти Бахрейн. Церемонію запланували на 15 вересня, посередником виступатимуть США.
Бахрейн погодився відновити дипломатичні відносини з Ізраїлем. Про це повідомив президент США Дональд Трамп 11 вересня у твіттері.
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Сьогодні – ще один історичний день. Двоє наших великих друзів, Ізраїль і Бахрейн, погодилися на мирний договір,
– радо повідомив Трамп.
І додав, що Бахрейн став другою арабською країною за 30 днів, яка погодилася на мир з Ізраїлем.
Що відомо про майбутню угоду Бахрейну та Ізраїля
США, Бахрейн й Ізраїль зробили спільну заяву такого змісту:
- Президент США Дональд Трамп, король Бахрейну Хамад бін Іса Аль-Халіфа і прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу 11 вересня у розмові телефоном домовилися про мирний договір.
- Мета укладання цього договору – сприяння трансформації Близького Сходу й підвищенню стабільності, безпеки й процвітанню регіону.
- Окремо згадали про палестино-ізраїльський конфлікт, погодилися докладати зусиль щодо його врегулювання.
- Підписати мирний договір з Ізраїлем Бахрейн хоче разом з ОАЕ, захід запланували на 15 вересня.
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Зауважимо, Білий дім також натякнув, що до мирного процесу можуть долучитися ще Оман та Судан.
У чому суть конфлікту між Ізраїлем та арабськими країнами?
Арабські держави були проти створення держави Ізраїль на Близькому Сході. Однак 1948 року за рішенням ООН це сталося.
Відтоді арабський світ протистояв Ізраїлю, серед іншого й зброєю. Лише Єгипет та Йорданія підписали з Ізраїлем мирні угоди, з іншими арабськими країнами Ізраїль формально або й реально перебуває у стані війни.