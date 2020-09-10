Україна не переноситиме посольство в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалима. Президент Володимир Зеленський зізнався, що це питання наразі не стоїть на порядку денному.

А от відкриття торгового представництва в Єрусалимі можливе. Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю ізраїльському виданню The Jerusalem Post. До теми Зеленський: українцям байдуже, хто їхній президент – єврей, християнин чи мусульманин Що відомо про можливе перенесення посольства України в Ізраїль Минулого року посол України в Ізраїлі Геннадій Надоленко заявляв, що Україна планує відкрити в Єрусалимі офіс із впровадження інновацій.

Водночас про перенесення туди посольства чи консульства з Тель-Авіва не йшлося. Глава держави підтвердив цю позицію в інтерв'ю ізраїльським журналістам. Визнання США Єрусалиму столицею Ізраїлю: що треба знати Три роки тому президент США Дональд Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю. Згодом він оголосив про перенесення посольства США туди.

Це спричинило масові та криваві протести палестниців. Тоді від зброї ізраїльських військових загинуло щонайменше 60 палестинців .

. Окрім того, це викликало різку критику з боку ООН та переважної більшості країн.

18 грудня 2017 року США наклали вето на резолюцію Ради Безпеки ООН, що відкидала односторонні дії Вашингтона щодо статусу Єрусалиму. Документ внесла делегація Єгипту. Ініціативу підтримали всі члени Радбезу ООН, включно з Україною. Довідка! Ізраїль захопив східну частину Єрусалима під час Шестиденної війни в 1967 році та згодом анексував цю територію. Палестинці прагнуть зробити східну частину Єрусалима майбутньою столицею власної держави. Цікаво Анексія Палестини: що планує Ізраїль та чи можливі спалахи насилля