Україна не переноситиме посольство Ізраїлю до Єрусалима, – Зеленський
Україна не переноситиме посольство в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалима. Президент Володимир Зеленський зізнався, що це питання наразі не стоїть на порядку денному.
А от відкриття торгового представництва в Єрусалимі можливе. Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю ізраїльському виданню The Jerusalem Post.
До теми Зеленський: українцям байдуже, хто їхній президент – єврей, християнин чи мусульманин
Що відомо про можливе перенесення посольства України в Ізраїль
- Минулого року посол України в Ізраїлі Геннадій Надоленко заявляв, що Україна планує відкрити в Єрусалимі офіс із впровадження інновацій.
- Водночас про перенесення туди посольства чи консульства з Тель-Авіва не йшлося. Глава держави підтвердив цю позицію в інтерв'ю ізраїльським журналістам.
Визнання США Єрусалиму столицею Ізраїлю: що треба знати
- Три роки тому президент США Дональд Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю. Згодом він оголосив про перенесення посольства США туди.
- Це спричинило масові та криваві протести палестниців. Тоді від зброї ізраїльських військових загинуло щонайменше 60 палестинців.
- Окрім того, це викликало різку критику з боку ООН та переважної більшості країн.
- 18 грудня 2017 року США наклали вето на резолюцію Ради Безпеки ООН, що відкидала односторонні дії Вашингтона щодо статусу Єрусалиму. Документ внесла делегація Єгипту. Ініціативу підтримали всі члени Радбезу ООН, включно з Україною.
Цікаво Анексія Палестини: що планує Ізраїль та чи можливі спалахи насилля