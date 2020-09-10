Зеленський: українцям байдуже, хто їхній президент – єврей, християнин чи мусульманин
Президент України Володимир Зеленський заявив, Україна є країною з найменшим показником антисемітизму у Східній Європі. Він наголосив, що українська влада рішуче засуджує будь-які прояви антисемітизму та прагне, щоб євреї відвідували Україну.
Щороку місто Умань приймає десятки тисяч відвідувачів з усього світу, зокрема з Ізраїлю та США, розповів Володимир Зеленський в інтерв'ю The Jerusalem Post. Про це розповідає Офіс Президента України.
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Ми робимо все, щоб зустріти наших гостей у найкращих можливих умовах. На жаль, цього року внаслідок пандемії коронавірусу нам на звернення Ізраїлю довелося застосовувати сувору політику щодо захисту безпеки як громадян України, так і наших відвідувачів з усього світу,
– розповів Володимир Зеленський.
Він висловив жаль щодо того, що це створило незручності для прочан. За його словами, у цей непростий час потрібно мати терпіння й терпимість.
Глава держави наголосив, що попри тимчасові заходи, вжиті для боротьби з COVID-19, відвідувачам з Ізраїлю й з усього світу завжди будуть раді в Україні й в Умані зокрема.
Крім того, президент прокоментував і прояви антисемітизму щодо хасидів в Умані. Він повідомив, що триває тісна співпраця з місцевою владою й представниками єврейської громади в Україні й Умані для захисту паломників.
"Ми рішуче засуджуємо будь-які антисемітські напади. Антисемітизм – це отрута, якій немає місця в Україні. Ми реагуємо на кожен можливий випадок прояву агресії на антисемітичному тлі", – заявив Зеленський.
До слова Через хасидів в Умані серйозно посилили карантин: перелік нових обмежень
З власного досвіду він розповів, що, маючи єврейське коріння, сам ніколи не був мішенню антисемітських висловлювань в Україні – ні під час виборчої кампанії, ні після обрання президентом.
Українцям байдуже – є їхній президент євреєм, християнином чи мусульманином, поки він захищає інтереси українського народу,
– наголосив він.
Святкування в Умані під час карантину
- Через пандемію коронавірусу паломництво хасидів вирішили обмежити.
- Уряди України та Ізраїлю у спільному зверненні попросили євреїв відмовитися від поїздки в Умань.
- Станом на початок вересня, в Україну прибули близько 500 хасидів.
- Паломники вдались до хитрощів через обмеження в'їзду іноземців в Україну. Вони стверджували, що приїхали транзитом, тобто на 2 дні, однак залишились довше.
- Напередодні святкування Рош га-Шана в Умані посилили карантинні обмеження й заборони в'їзд в Україну для іноземців.