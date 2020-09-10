Президент України Володимир Зеленський заявив, Україна є країною з найменшим показником антисемітизму у Східній Європі. Він наголосив, що українська влада рішуче засуджує будь-які прояви антисемітизму та прагне, щоб євреї відвідували Україну.

Щороку місто Умань приймає десятки тисяч відвідувачів з усього світу, зокрема з Ізраїлю та США, розповів Володимир Зеленський в інтерв'ю The Jerusalem Post. Про це розповідає Офіс Президента України.

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Ми робимо все, щоб зустріти наших гостей у найкращих можливих умовах. На жаль, цього року внаслідок пандемії коронавірусу нам на звернення Ізраїлю довелося застосовувати сувору політику щодо захисту безпеки як громадян України, так і наших відвідувачів з усього світу,

– розповів Володимир Зеленський.

Він висловив жаль щодо того, що це створило незручності для прочан. За його словами, у цей непростий час потрібно мати терпіння й терпимість.

Глава держави наголосив, що попри тимчасові заходи, вжиті для боротьби з COVID-19, відвідувачам з Ізраїлю й з усього світу завжди будуть раді в Україні й в Умані зокрема.

Крім того, президент прокоментував і прояви антисемітизму щодо хасидів в Умані. Він повідомив, що триває тісна співпраця з місцевою владою й представниками єврейської громади в Україні й Умані для захисту паломників.

"Ми рішуче засуджуємо будь-які антисемітські напади. Антисемітизм – це отрута, якій немає місця в Україні. Ми реагуємо на кожен можливий випадок прояву агресії на антисемітичному тлі", – заявив Зеленський.

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З власного досвіду він розповів, що, маючи єврейське коріння, сам ніколи не був мішенню антисемітських висловлювань в Україні – ні під час виборчої кампанії, ні після обрання президентом.

Українцям байдуже – є їхній президент євреєм, християнином чи мусульманином, поки він захищає інтереси українського народу,

– наголосив він.

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