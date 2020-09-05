В Україні з кінця серпня діє заборона на в'їзд для іноземців через погіршення ситуації з COVID-19. Уряд сформував цілу низку винятків, коли люди все ж можуть перетнути кордон. І хасиди, які якраз у вересні масово приїздять до Умані на святкування Рош га-Шана, до цього списку не входять.

Як сприйняли це рішення уряду в єврейській громаді, скільки паломників уже встигли потрапити до Умані і які обмеження ввели на території святкування – у матеріалі сайту 24 каналу.

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Як реагують жителі Умані на приїзд паломників?

Люди тут фактично розділилися на два табори: ті, хто проти приїзду хасидів і ті, хто чекає на них. На позицію останніх, здебільшого, впливає фінансовий аспект: багато містян заробляють на паломниках.

Притивники ж діють радикально. Так, 31 серпня група підлітків у супермаркеті побила хасида. Чоловікові, який уже кілька років живе в Умані, розбили носа. Нині він лікується вдома, до поліції звертатися не став.



На хасида напала група підлітків / Фото Об’єднана єврейська община України

Також у ніч на 28 серпня відбулася сутичка між паломниками та уманчанами, які не хотіли впускати їх у місто. Жителі Умані мотивували це ймовірністю поширення COVID-19 та, на їхню думку, незаконним будівництвом синагоги.

А мер Умані Олександр Цебрій навіть ночував під Офісом президента, аби домогтися зустрічі з ним та переконати, що офіційна заборона на в'їзд хасидів у місто цього року є необхідною. На зустріч його запросили, а згодом – таки ввели обмеження для усіх іноземців.



Цебрій ночував під Офісом президента / Фото Pavlovsky News

Дискримінація чи вимога часу: що кажуть експерти?

Багато людей у даному контексті згадують Великдень або хадж – цього року масові паломництва були скасовані та саме святкування відбувалося зі значними обмеженнями.

Як пояснив у коментарі сайту 24 каналу релігієзнавець Руслан Халіков, з релігійної точки зору ці паломництва не порівнюють, однак з соціальної – цілком можна. Оскільки це – зібрання людей. Відповідно, до них такі ж вимоги, як і до християн на Пасху тощо. Більш того, ми не можемо говорити, що абсолютно всі цього року відзначали Великдень онлайн. Були порушення карантину, чимало людей таки йшли до храмів.

Я думаю, що релігійні організації розуміють свою відповідальність. Питання у відповідальності самих паломників – тут уже ніяк не прорегулюєш, тим більше що вони не є громадянами України і до них важче ці санкції застосовувати,

– зазначив експерт.

Чи дозволять обряди та традиції хасидів дотримуватися відповідних вимог, релігієзнавець однозначної відповіді не має. За його словами, безумовно, ніхто на святкування Нового року зазвичай не дотримується особливих вимог в принципі. І йдеться тут не лише про хасидів.

Звісно, оскільки паломників приїхало небагато, теоретично можна забезпечити дотримання правил: там величезні площі для молитов. Сам будиночок біля могили цадика Нахмана – не такий великий, але можна організувати все так, щоб люди заходили по черзі. Якщо ж паломників прибуде більше, відповідно, це все врегулювати буде важче.

Оскільки цього року всі великі паломництва скасували, тому вже давно стало зрозуміло, що великої поїздки з Ізраїлю не буде. Й, за словами Руслана Халікова, ізраїльські фірми, які це зазвичай курують, ще раніше зазначали, що не будуть організовувати додаткових рейсів.



Теоретично забезпечити дотримання карантинних заходів можна / Фото Getty Images

Через раптову заборону Кабміну на в'їзд для іноземців, багатьом громадянам інших країн, зокрема хасидам, довелося довго перебувати в аеропортах. Деякі про таке рішення дізналися вже після приїзду в Україну, повідомила юристка Міжнародного благодійного фонду імені раббі Нахмана Ірина Рибницька в ефірі 24 каналу.

Міжнародний фонд імені раббі Нахмана звернувся до уповноваженої з прав людини в Україні з проханням вивчити це питання – чи немає будь-яких випадків порушення у зв'язку з ситуацією, що склалася. Також юристка зазначила, що має бути звернення до ЄСПЛ, уже передбачена певна процедура.

Як ситуацію коментують у єврейській громаді?

Представник єврейської громади міста Умань Хаїм Хазін розповів сайту 24 каналу, що можна було б усе зробити по-іншому, піти більш демократичним шляхом. І ще не пізно це зробити.

Можна було закрити цей район, відокремити його від міста. Чи створювати жорсткі закони, щоб усі, хто заїжджає в Україну, обов'язково проходили перевірку. Щоб усе було максимально безпечно. І дозволити якійсь кількості людей приїхати. Тому що у всьому світі вчаться, як повертати назад туристів, а тут – навпаки,

– зазначив він.

Представник єврейської громади переконаний: справа у місцевих виборах, які відбудуться через місяць після Рош га-Шана. За його словами, нинішній мер просто хоче підняти свій рейтинг, тому і розпочав цю "війну" проти приїзду хасидів.

Чоловік наводить приклад Одеси, де він був на святкуванні Дня міста 2 вересня: "Люди стояли – десятки, тисячі разом. Майже всі без масок. І не знаю, як це пояснити – чому там так, чому в "Софіївку" так, чому в Київ так і чому на Пушкіна – ні?".

За його словами, важливо дивитися на вигоду для всіх. Зараз ведуться дуже серйозні розмови про те, щоб перепоховати раббі Нахмана в Ізраїлі. І такі нюанси – дуже важливі для майбутнього туризму в Україні: "Я знаю, що президент дуже хоче підняти цю сферу. Але так, як сьогодні приймають туристів, я не думаю, що вийде". Він додав, що близько 50% жителів Умані живе саме на туристах.



У громаді переконані, що ще можна знайти компроміс / Фото Getty Images

Головний рабин України Моше Реувен Асман розповів у коментарі hromadske, що рішення про заборону в'їзду іноземцям було несподіванкою для іудеїв. Принаймні про це не йшлося на зустрічі з президентом, яка відбулася напередодні. Проте він зазначив: якщо так вирішила держава, то хасиди будуть виконувати.

Позиція нашої святої Тори – бережіть, отче, наші душі, тобто здоров'я. Турбота про здоров'я і життя людей – вище усього і скасовує багато заповідей,

– пояснив рабин.

Він додав, що заборони можна було уникнути, знайшовши компроміс. Скажімо, дозволити в'їзд невеликій кількості людей, які б здавали тести на COVID-19 до вильоту і після прибуття. З аеропорту організовано доставити людей до місця паломництва й максимально обмежити контакт із жителями міста.

29 серпня десятки представників громади брацлавських хасидів вийшли на демонстрацію в центрі Єрусалиму, вимагаючи, щоб влада розробила план, що дозволяє їм здійснити традиційне паломництво в Умань. Своє обурення учасники акції адресували, зокрема, прем'єр-міністру Біньяміну Нетаньягу.

Скільки паломників уже прибули в Умань?

Хаїм Хазін розповідає, що наразі в Умань прибули 1200-1500 осіб. Для порівняння: у попередні роки приїздили до 50 тисяч паломників.

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Я не думаю, що більше, ніж 2000 осіб приїдуть цього року. Але ми ще сподіваємося, що відкриється все і буде на пару тисяч більше,

– додав Хаїм Хазін.

Варто згадати, що 11 серпня комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення щодо дозволу приїзду на святкування Рош га-Шана обмеженій кількості паломників: від 5 до 10 тисяч.

Уряди Ізраїлю та України своєю чергою закликали хасидів не їхати цього року до Умані через пандемію.

Що з заходами обережності під час святкування?

Представник єврейської громади запевняє: все – на найвищому рівні, "як в Ізраїлі, не як в Україні". За його словами, усі ходять у масках, дезінфікують руки, не заходять до приміщень більше, ніж певна кількість людей.

Ви повинні розуміти, що для нас теж життя важливі. Ми всі люди і всі не хочемо помирати. У нас теж є ті, для кого коронавірус може бути дуже небезпечний,

– пояснив Хаїм Хазін.

З 10 вересня в Умані встановлять 5 спеціальних пунктів, де поліцейські, рятувальники, прикордонники та фахівці Держспоживслужби стежитимуть за дотриманням карантину паломниками. Там будуть, зокрема, проводити температурний скринінг, оглядати речі та транспортні засоби, складатимуть протоколи про адмінпорушення.



В Умані запровадять більш жорсткий карантин / Фото Getty Images

Крім того, напередодні святкування Рош га-Шана (з 15 до 21 вересня) в Умані посилили карантинні обмеження. Зокрема, вони передбачають:

заборону проведення масових культурних заходів за участі понад однієї особи на 10 квадратних метрів площі будівлі або території, де проводиться захід;

заборону діяльності закладів громадського харчування після 00:00 та до 7:00;

заборону проведення концертів, дискотек, роботу нічних клубів;

заборону стихійної торгівлі, торгівлі непродовольчими товарами безпосередньо в залах магазинів, окрім торгівлі через вікно;

обмеження району проведення паломництва для відвідувачів шляхом встановлення відповідних карантинних контрольно-пропускних пунктів;

закриття закладів освіти, які розташовані в районі проведення паломництва;

встановлення меж району проведення паломництва.

Чому хасиди відзначають Новий рік на могилі цадика?

У брацлавських хасидів, пояснює Хаїм Хазін, є вірування, що щороку для людини відбувається суд. І на ньому вирішується, буде вона жити цього року, чи помре; буде багатою, чи бідною; здоровою або хворою – все. І раббі Нахман обіцяє, що для кожного, хто приїде до нього, він на цьому суді буде адвокатом – між людиною і богом. І "всі хочуть такий суд".

Я сюди приїжджаю 30 років, кожен Рош га-Шана. Зараз мені 43. Останні роки уже живу тут. Розумію, що є люди, для яких це – перший рік, коли вони на Рош га-Шана не їдуть до Умані. Це буде для них дуже прикро,

– розповів він.

І додав, що якраз отримав дзвінок з Англії. Там кілька хасидів, які хочуть потрапити до Умані, готові для цього взяти в оренду літак – "тобто люди згодні заплатити кожен по пару тисяч доларів, тільки щоб сюди приїхати. Це так важливо для них".



Хасиди відзначають Рош га-Шана на могилі цадика Нахмана / Фото ua.igotoworld

Хаїм Хазін також заперечує тези деяких представників єврейської общини про те, що хасидам не обов'язково приїздити на Рош га-Шана до Умані. Обов'язково. За його словами, не можна питати у людей інших віросповідань, навіть тих же любавицьких хасидів, що вони думають про віру брацлавських хасидів. Вони значно менше знають і розуміють ці закони.