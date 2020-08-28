В аеропортах різних українських міст перебували сотні громадян Ізраїлю та інших держав. Вони намагалися приїхати в Україну. Зокрема, хасиди для того, аби традиційно відсвяткувати Новий Рік в Умані. Однак через раптову заборону Кабміну на в'їзд для іноземців іноземцям довелося довго перебувати в аеропортах. Деякі про таке рішення дізнались вже після приїзду в Україну.

Про це в ефірі 24 каналу повідомила юристка Міжнародного благодійного фонду імені раббі Нахмана Ірина Рибницька. Вона додала, що вчора, 28 серпня 2020 року, утворилася надзвичайна ситуація на кордонах України.

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"Багато паломників, а також взагалі громадян інших країн були на тривалий час затримані на кордонах. Серед них були діти, вагітні жінки. На жаль, питання дійсно було досить гострим вчора", – сказала Рибницька.

Вона зауважила, що влада України досить швидко відреагувала на зазначені обставини та вжила дії щодо дотримання прав громадян, які прилетіли до України.

Питання було розв'язане швидко. Однак наприкінці вчорашнього дня була ухвалена інша постанова, де було обмежено раптово перетин кордону, було взагалі заборонено в'їзд до країни раніше на один день,

– сказала юристка.

Саме через такі дії Кабміну люди, які вже зареєструвалися на рейс та відлітали з інших країн, були змушені залишитися. Були й люди, які вже летіли у літаку. "Деякі люди залишаються на пересадці в інших країнах світу. Всі дуже стурбовані цим питанням. Ми намагаємося вжити всіх можливих дій, аби забезпечити можливості дотримання потреб людей у цій ситуації. Намагаємося втрутитися та забезпечити потреби", – запевнила Рибницька.

Фонд звернувся до ЄСПЛ

Міжнародний фонд імені Рабі Нахмана ще вчора, 28 липня 2020 року, звернувся до уповноваженої з прав людини в Україні з проханням вивчити питання. "Чи немає будь-яких випадків порушення прав людини останнім часом в зв'язку з ситуацією, що відбулася. Звернення до ЄСПЛ також має бути, дійсно передбачена певна процедура", – підсумувала юристка.

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