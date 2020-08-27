Відвідувати могилу – необов'язково: відповідь голови єврейської спільноти на заборону в'їзду
Через заборону Кабміну на в'їзд іноземцям, цьогоріч до України не потраплять тисячі юдеїв, які щороку святкують свій Новий рік в Умані. Там розташована могила цадика Нахмана. Проте це є лише прерогативою уманських хасидів.
Як на це відреагували в Об'єднаній єврейській спільноті України в ефірі 24 каналу розповів її голова Міхаель Ткач.
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Чи доцільна заборона для євреїв?
За його словам, відповідальність за ситуацію в Умані, пов'язану з паломництвом, має взяти на себе держава. Тому що ті обмеження, які вводять, мають підстави.
З іншого боку – треба зрозуміти уманських хасидів і їхнє бажання виконати свої певні закони, заповіді. На мою думку, ці обмеження мають право на існування,
– вважає Міхаель Ткач.
Також він додав, якщо буде такий наплив, як щороку – витримати карантинні норми буде неможливо.
Як відбуватиметься святкування
Проте, як зауважив голова спільноти, відвідування могили праведника – не є обов'язковим аспектом святкування Рош ха-Шана – єврейського Нового року. І більшість євреїв святкуватимуть в синагогах, з молитвами. Потім будуть трапези.
"Масове відвідування могили ребе – прерогатива лише уманських хасидів. В інших європейських напрямках такої потреби немає. Це не обов'язкова традиція", – підсумував Ткач.
Дивіться відео: голова єврейської спільноти відповів на заборону в'їзду хасидів в Умань:
Що відомо про паломництво хасидів в Умань: головне
- Цього року традиційне святкування Рош ха-Шана, як і інших свят в інших релігіях, проходитиме в особливих умовах через пандемію коронавірусу.
- Український уряд спершу збирався заборонити хасидам в'їзд, але потім від цієї ідеї без пояснень відмовилися. Обійшлися спільним закликом України й Ізраїля до хасидів відмовитися від ідеї паломництва цього року.
- Втім хасиди вирішили не відмовлятися від такої ідеї. Максимум – це те, що цього року паломників буде менше, а люди з групи ризику в Умань не поїдуть.
- Паломники просять місцевим не перешкоджати їм, а натомість обіцяють інвестувати в Умань 100 мільйонів доларів. Тепер невідомо, чи все ж вдасться паломникам навідатися в Умань, оскільки 26 серпня уряд прийняв рішення про заборону в'їзду іноземців в Україну з 29 серпня по 28 вересня.