Через заборону Кабміну на в'їзд іноземцям, цьогоріч до України не потраплять тисячі юдеїв, які щороку святкують свій Новий рік в Умані. Там розташована могила цадика Нахмана. Проте це є лише прерогативою уманських хасидів.

Як на це відреагували в Об'єднаній єврейській спільноті України в ефірі 24 каналу розповів її голова Міхаель Ткач.

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Чи доцільна заборона для євреїв?

За його словам, відповідальність за ситуацію в Умані, пов'язану з паломництвом, має взяти на себе держава. Тому що ті обмеження, які вводять, мають підстави.

З іншого боку – треба зрозуміти уманських хасидів і їхнє бажання виконати свої певні закони, заповіді. На мою думку, ці обмеження мають право на існування,

– вважає Міхаель Ткач.

Також він додав, якщо буде такий наплив, як щороку – витримати карантинні норми буде неможливо.

Як відбуватиметься святкування

Проте, як зауважив голова спільноти, відвідування могили праведника – не є обов'язковим аспектом святкування Рош ха-Шана – єврейського Нового року. І більшість євреїв святкуватимуть в синагогах, з молитвами. Потім будуть трапези.

"Масове відвідування могили ребе – прерогатива лише уманських хасидів. В інших європейських напрямках такої потреби немає. Це не обов'язкова традиція", – підсумував Ткач.

Дивіться відео: голова єврейської спільноти відповів на заборону в'їзду хасидів в Умань:

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