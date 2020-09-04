Десятки тисяч хасидів щороку приїздять до Умані, щоб відзначити Рош га-Шана (єврейський Новий рік). В Умань уже прибули 1200-1500 хасидів. Усі вони пройшли тест на COVID-19.

Про це у коментарі сайту 24 каналу розповів представник єврейської громади міста Умань Хаїм Хазін.

Небезпека коронавірусу

Спочатку було відомо про один випадок. Чоловік, у якого виявили вірус, прилетів із Ізраїлю. Після прильоту він зробив тест на COVID-19, який виявився позитивним. Зараз хворий перебуває на самоізоляції у спеціально виділеному для цього готелі в Умані. Там само – 5 інших паломників, які їхали з ним на таксі.

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Згодом мер міста Олександр Цебрій розповів про шість випадків.

Всього ж тут цього року очікують до 2000 паломників. Хоч і сподіваються, що обмеження на в’їзд змінять і тоді, можливо, прибуде на кілька тисяч більше. Для порівняння: у попередні роки на святкування Рош га-Шана до Умані приїздили до 50 тисяч хасидів.

При цьому Хаїм Хазін зазначає, що усі заходи обережності у місцях скупчення паломників – "на найвищому рівні".

Ви повинні розуміти, що для нас теж життя важливі. Ми всі люди і всі не хочемо помирати. У нас теж є ті, для кого коронавірус може бути дуже небезпечний,

– пояснив Хаїм Хазін.

У брацлавських хасидів є вірування, що щороку для людини відбувається суд, де вирішується її доля на наступні 365 днів. Вважається, якщо на Рош га-Шана приїхати на могилу цадика, то він стане для вірянина "адвокатом" на цьому суді й, відповідно, рік буде вдалим. Для багатьох хасидів цей Новий рік стане першим, який вони відзначать не в Умані.

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Представник єврейської громади переконаний: справа у місцевих виборах, які відбудуться через місяць після Рош га-Шана. За його словами, нинішній мер просто хоче підняти свій рейтинг, тому і розпочав цю "війну" проти приїзду хасидів.

При цьому, вважає він, важливо дивитися на вигоду для всіх, адже "зараз ведуться дуже серйозні розмови про те, щоб перепоховати раббі Нахмана в Ізраїлі". А такі нюанси – дуже важливі для майбутнього туризму в Україні.

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Через пандемію COVID-19 уряди України та Ізраїлю попросили паломників відмовитися від поїздки цього року. В Україні також ввели на цей період жорсткі обмеження на в'їзд для іноземців.

В Умані ж з 15 вересня значно посилять карантин та встановлюють спеціальні пункти, де будуть, зокрема, проводити температурний скринінг, оглядати речі та транспортні засоби, складатимуть протоколи про адмінпорушення.