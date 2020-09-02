Духовний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї заявив, що Об'єднані Арабські Емірати "зрадили ісламський світ і палестинців", уклавши угоду з Ізраїлем. В ОАЕ відповіли, що така риторика "контрпродуктивна для миру в регіоні".

ОАЕ "зрадили ісламський світ"

Об'єднані Арабські Емірати "зрадили ісламський світ і палестинців" – таку заяву зробив духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї, як пише Aljazeera.

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Ба більше, Хаменеї переконаний, що "зрада ОАЕ триватиме недовго, але про це тавро пам'ятатимуть завжди". "Емірати піддані ганьбі навіки", – наполягає Хаменеї.

На слова Хаменеї оприлюднив реакцію офіційний речник ОАЕ Джамаль аль-Мушарах. Мовляв, така риторика "є контрпродуктивною для миру в регіоні".

Шлях до миру і процвітання лежить не через підбурювання і розпалювання ненависті,

– наголосив представник ОАЕ.

Чому Іран зробив різку заяву в бік ОАЕ

Ізраїль та ОАЕ 13 серпня домовилися про встановлення дипломатичних відносин між державами. Причому першим про це повідомив у твіттері Трамп, якого в Ірані особливо "цінують".

Хай там як, а ОАЕ стали третьою арабською (на додачу до Єгипту та Йорданії) та першою країною Перської затоки, яка встановила дипломатичні відносини з Ізраїлем.

У рамках угоди начебто мовиться про те, що Ізраїль відмовляється від плану подальшої анексії палестинських територій . Так цю інформацію подають ОАЕ.

. Так цю інформацію подають ОАЕ. Водночас прем'єр Ізраїлю Нетаньяху каже, що питання про анексію знімають тимчасово. А от палестинці стривожені, що угода ОАЕ й Ізраїлю послабить загальну позицію арабського світу : що Ізраїль має піти з окупованих територій і визнати Палестину саме в обмін на нормальні відносини з арабськими країнами.

: що Ізраїль має піти з окупованих територій і визнати Палестину саме в обмін на нормальні відносини з арабськими країнами. Шейх ОАЕ Абдулла бен Заїд Аль Нахайян запевнив палестинську громаду, що його країна й надалі прихильна ідеї "створення незалежної палестинської держави зі столицею в Східному Єрусалимі".

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