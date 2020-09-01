Ізраїль і радикальний ісламістський рух ХАМАС, що походить із Палестини, як стало відомо 31 серпня, зуміли досягти згоди про деескалацію ситуації в Секторі Газа та про припинення вогню.

Взаєморозуміння між палестинською (ХАМАС) та ізраїльською сторонами нарешті досягли. Про це розповіли у виданні The Jerusalem Post з посиланням на коментар палестинців, а згодом офіційний Ізраїль підтвердив цю інформацію для радіо "Аруц Шева".

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Угоді про перемир'я передували два тижні напруженості та обмінів ударами:

ХАМАС запускав у бік Ізраїлю сотні повітряних куль, до яких кріпили вибухівку.

Ізраїль відповідав ракетними ударами по об'єктах ХАМАС.

Та ось, за активного посередництва Катару і Єгипту, ХАМАС і Ізраїль погодилися відновити спокій на кордоні.

У ХАМАС прокоментували цю новину так:

"Досягнуто домовленості про стримування ескалації й припинення сіоністської агресії проти нашого народу".

І Ізраїлі застосували м'якшу риторику:

Угоду про перемир'я підтверджуємо, ба навіть відкриємо КПП "Керем-Шалом" і "Ерез" на кордоні з Газа.

Головне у домовленості Ізраїлю та ХАМАС – навіть не припинення вогню, а надання допомоги палестинцям у Секторі Газа в боротьбі зі спалахом коронавірусу. Ситуація в регіоні складна, люди потребують гуманітарної допомоги, а система охорони здоров'я на межі колапсу.



Утім, домовленість між Ізраїлем та ХАМАС, на жаль, не означає встановлення миру на Близькому Сході. Досі триває багаторічна війна у Сирії. Час до часу військові об'єкти на її території атакує й Ізраїль. Зокрема, вночі 1 вересня кілька ударів було завдано по позиціях сирійської армії на південь від Дамаску.

Нагадаємо, ХАМАС – палестинський ісламістський рух. Сектором Газа керує фактично з 2007 року. Визнаний терористичною організацією в Ізраїлі, Канаді, США, Японії та ЄС, заборонений в Йорданії та Єгипті.

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