Мир на Близькому Сході: Ізраїль і Палестина домовилися про припинення вогню
Ізраїль і радикальний ісламістський рух ХАМАС, що походить із Палестини, як стало відомо 31 серпня, зуміли досягти згоди про деескалацію ситуації в Секторі Газа та про припинення вогню.
Взаєморозуміння між палестинською (ХАМАС) та ізраїльською сторонами нарешті досягли. Про це розповіли у виданні The Jerusalem Post з посиланням на коментар палестинців, а згодом офіційний Ізраїль підтвердив цю інформацію для радіо "Аруц Шева".
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Угоді про перемир'я передували два тижні напруженості та обмінів ударами:
- ХАМАС запускав у бік Ізраїлю сотні повітряних куль, до яких кріпили вибухівку.
- Ізраїль відповідав ракетними ударами по об'єктах ХАМАС.
Та ось, за активного посередництва Катару і Єгипту, ХАМАС і Ізраїль погодилися відновити спокій на кордоні.
У ХАМАС прокоментували цю новину так:
- "Досягнуто домовленості про стримування ескалації й припинення сіоністської агресії проти нашого народу".
І Ізраїлі застосували м'якшу риторику:
- Угоду про перемир'я підтверджуємо, ба навіть відкриємо КПП "Керем-Шалом" і "Ерез" на кордоні з Газа.
Нагадаємо, ХАМАС – палестинський ісламістський рух. Сектором Газа керує фактично з 2007 року. Визнаний терористичною організацією в Ізраїлі, Канаді, США, Японії та ЄС, заборонений в Йорданії та Єгипті.
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