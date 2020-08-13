Ізраїль та Об'єднані Арабські Емірати 13 серпня 2020 домовилися про нормалізацію відносин між країнами. США були посередником в історичних для країн переговорах.

У спільній заяві Дональда Трампа, прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху та принца Мохаммеда Бін Заїда мовиться, що "історичний прорив сприятиме миру на Близькому Сході". Про це повідомляє BBC.

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Що передбачає угода і яка роль Трампа в ній

Делегації Ізраїлю та ОАЕ мають намір провести низку зустрічей впродовж наступних тижнів, щоб підписати спільні документи, пов’язані з інвестиціями, сферою безпеки, телекомунікаціями, а також туризмом і прямими авіаперельотами між Абу-Дабі і Тель-Авівом.

Представники адміністрації Трампа зазначили, що домовленості розширять доступ мусульман до мечеті Аль-Акса в Східному Єрусалимі . Також сторони мають намір прискорити співпрацю, пов’язану з лікуванням і виробництвом вакцини проти коронавірусу.

. Також сторони мають намір прискорити співпрацю, пов’язану з лікуванням і виробництвом вакцини проти коронавірусу. Ізраїль також пообіцяв заморозити плани щодо анексії територій на західному березі Йордану.

Юсеф Аль Отаїба, посол ОАЕ у США, назвав нові домовленості "перемогою для дипломатії та регіону".

Це суттєвий прогрес в арабо-ізраїльських відносинах, який знижує напругу і створює енергію для позитивних змін,

– сказав він.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху написав у своєму твітері: "Історичний день".

Де розмістять посольство ОАЕ в Ізраїлі

Де саме відкриють посольство ОАЕ в Ізраїлі наразі невідомо. Більшість посольств розташовані в Тель-Авіві, але деякі країни, в тому числі і США, перенесли своє посольство в Єрусалим.

Глава МЗС ОАЕ Анвар Гаргаш заявив, що не варто сподіватися на те, що посольство країни перебувати в Єрусалимі до тих пір, поки не буде досягнуто мирної угоди між Ізраїлем і палестинцями.