Історичний прорив: Ізраїль та ОАЕ помирились і підписали угоду про нормалізацію відносин
Ізраїль та Об'єднані Арабські Емірати 13 серпня 2020 домовилися про нормалізацію відносин між країнами. США були посередником в історичних для країн переговорах.
У спільній заяві Дональда Трампа, прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху та принца Мохаммеда Бін Заїда мовиться, що "історичний прорив сприятиме миру на Близькому Сході". Про це повідомляє BBC.
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Що передбачає угода і яка роль Трампа в ній
- Делегації Ізраїлю та ОАЕ мають намір провести низку зустрічей впродовж наступних тижнів, щоб підписати спільні документи, пов’язані з інвестиціями, сферою безпеки, телекомунікаціями, а також туризмом і прямими авіаперельотами між Абу-Дабі і Тель-Авівом.
- Представники адміністрації Трампа зазначили, що домовленості розширять доступ мусульман до мечеті Аль-Акса в Східному Єрусалимі. Також сторони мають намір прискорити співпрацю, пов’язану з лікуванням і виробництвом вакцини проти коронавірусу.
- Ізраїль також пообіцяв заморозити плани щодо анексії територій на західному березі Йордану.
Юсеф Аль Отаїба, посол ОАЕ у США, назвав нові домовленості "перемогою для дипломатії та регіону".
Це суттєвий прогрес в арабо-ізраїльських відносинах, який знижує напругу і створює енергію для позитивних змін,
– сказав він.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху написав у своєму твітері: "Історичний день".
Де розмістять посольство ОАЕ в Ізраїлі
- Де саме відкриють посольство ОАЕ в Ізраїлі наразі невідомо. Більшість посольств розташовані в Тель-Авіві, але деякі країни, в тому числі і США, перенесли своє посольство в Єрусалим.
- Глава МЗС ОАЕ Анвар Гаргаш заявив, що не варто сподіватися на те, що посольство країни перебувати в Єрусалимі до тих пір, поки не буде досягнуто мирної угоди між Ізраїлем і палестинцями.
Чому угода між Ізраїлем та ОАЕ історична?З усіх арабських держав лише Єгипет та Йорданія мають активні дипломатичні зв'язки з Ізраїлем. У 1979 році Єгипет уклав мирний договір з республікою, а в 1994 році – Йорданія.
Мавританія визнала Ізраїль в 1999 році, але припинила відносини в 2009 році через війну в секторі Газа.