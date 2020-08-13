Израиль и Объединенные Арабские Эмираты 13 августа 2020 года договорились о нормализации отношений между странами. США были посредником в исторических для стран переговорах.

В совместном заявлении Дональда Трампа, премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и принца Мохаммеда Бин Заида говорится, что "исторический прорыв будет способствовать миру на Ближнем Востоке". Об этом сообщает BBC.

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Что предусматривает соглашение и какова роль Трампа в нем

Делегации Израиля и ОАЭ намерены провести ряд встреч в течение следующих недель, чтобы подписать совместные документы, связанные с инвестициями, сферой безопасности, телекоммуникациями, а также туризмом и прямыми авиаперелетами между Абу-Даби и Тель-Авивом.

Представители администрации Трампа отметили, что договоренности расширят доступ мусульман к мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. Также стороны намерены ускорить сотрудничество, связанное с лечением и производством вакцины против коронавируса.

Также стороны намерены ускорить сотрудничество, связанное с лечением и производством вакцины против коронавируса. Израиль также пообещал заморозить планы по аннексии территорий на западном берегу Иордана.

Юсеф Аль Отаиба, посол ОАЭ в США, назвал новые договоренности "победой для дипломатии и региона".

Это существенный прогресс в арабо-израильских отношениях, который снижает напряжение и создает энергию для положительных изменений,

– сказал он.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху написал в своем твиттере: "Исторический день".

Где разместят посольство ОАЭ в Израиле

Где именно откроют посольство ОАЭ в Израиле пока неизвестно. Большинство посольств расположены в Тель-Авиве, но некоторые страны, в том числе и США, перенесли свое посольство в Иерусалим.

Глава МИД ОАЭ Анвар Гаргаш заявил, что не стоит надеяться на то, что посольство страны находиться в Иерусалиме до тех пор, пока не будет достигнуто мирное соглашение между Израилем и палестинцами.