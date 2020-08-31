Ізраїль відправив прямий авіарейс до Об'єднаних Арабських Еміратів. Це – перший в історії комерційний рейс між країнами.

Літак авіакомпанії El Al вилетів з Тель-Авіву до Абу-Дабі 31 серпня об 11:21, повідомляє The Times of Israel.

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На борту літака перебувають дипломатичні делегації Ізраїлю і США, Зокрема – радник прем'єр-міністра Ізраїлю з нацбезпеки Меїр Бен-Шабат та радник Дональда Трампа Джаред Кушнер.

В Абу-Дабі вони проведуть перемовини з представниками ОАЕ. Відбудеться низка робочих зустрічей напередодні підписання угод про співробітництво між країнами у цивільній та економічній сферах.

Перший комерційний авіарейс між Ізраїлем та ОАЕ / Фото AFP та з твіттера Беньяміна Нетаньягу



Кушнер підкреслив, що це – перший комерційний рейс між Ізраїлем та арабською країною Перської затоки. "Сподіваємося, цей політ покладе початок ще більшій історичній подорожі на Близький Схід та за його межі", – додав радник Трампа.

Довідка. Наразі у Ізраїлю існують активні дипломатичні відносини лише з двома арабськими країнами – Єгиптом та Йорданією. Мавританія визнала Ізраїль в 1999 році, але припинила відносини в 2009 році через війну в секторі Газа.

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