Вперше в історії: Ізраїль відправив прямий авіарейс до ОАЕ – фото
Ізраїль відправив прямий авіарейс до Об'єднаних Арабських Еміратів. Це – перший в історії комерційний рейс між країнами.
Літак авіакомпанії El Al вилетів з Тель-Авіву до Абу-Дабі 31 серпня об 11:21, повідомляє The Times of Israel.
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На борту літака перебувають дипломатичні делегації Ізраїлю і США, Зокрема – радник прем'єр-міністра Ізраїлю з нацбезпеки Меїр Бен-Шабат та радник Дональда Трампа Джаред Кушнер.
В Абу-Дабі вони проведуть перемовини з представниками ОАЕ. Відбудеться низка робочих зустрічей напередодні підписання угод про співробітництво між країнами у цивільній та економічній сферах.
Перший комерційний авіарейс між Ізраїлем та ОАЕ / Фото AFP та з твіттера Беньяміна Нетаньягу
Кушнер підкреслив, що це – перший комерційний рейс між Ізраїлем та арабською країною Перської затоки. "Сподіваємося, цей політ покладе початок ще більшій історичній подорожі на Близький Схід та за його межі", – додав радник Трампа.
Мирна угода між Ізраїлем та ОАЕ: що відомо
- 13 серпня Ізраїль та ОАЕ домовилися про нормалізацію відносин між країнами. США були посередником в історичних переговорах.
- Представники адміністрації Трампа зазначили, що домовленості розширять доступ мусульман до мечеті Аль-Акса в Східному Єрусалимі.
- Також сторони мають намір прискорити співпрацю, пов'язану з лікуванням і виробництвом вакцини проти коронавірусу.
- Ізраїль також пообіцяв заморозити плани щодо анексії територій на західному березі Йордану.
- Натомість Об'єднані Арабські Емірати скасували економічний бойкот Ізраїлю, який діяв з 1972 року.