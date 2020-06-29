Іран видав офіційний дозвіл на арешт президента США Дональда Трампа. Справа стосується вбивства генерала Касема Сулеймані в січні 2020 року.

Крім Трампа, ордери видані на арешт ще 35 військових керівників і політиків, але головним підозрюваним є саме президент США. Про це пише видання IRNA.

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Прокурор іранської столиці Тегерана Алі Мехр переконаний, що саме ці люди винні у вбивстві генерала Касема Сулеймані. Їм усім пред'явили звинувачення в тероризмі.

Дональда Трампа обіцяють кримінально переслідувати "до самого кінця". Це триватиме навіть після закінчення його президентського терміну в США.

Судова влада Ірану надала розпорядження про притягнення всіх цих людей до відповідальності. Крім того, Іран навіть звернувся по допомогу в цьому питанні до Інтерполу.

Вбивство генерала Сулеймані: коротко