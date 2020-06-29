Іран видав ордер на арешт Дональда Трампа й просить допомоги Інтерполу
Іран видав офіційний дозвіл на арешт президента США Дональда Трампа. Справа стосується вбивства генерала Касема Сулеймані в січні 2020 року.
Крім Трампа, ордери видані на арешт ще 35 військових керівників і політиків, але головним підозрюваним є саме президент США. Про це пише видання IRNA.
Цікаво На порозі війни, – глава МЗС Ірану розповів про ситуацію після вбивства Сулеймані
Прокурор іранської столиці Тегерана Алі Мехр переконаний, що саме ці люди винні у вбивстві генерала Касема Сулеймані. Їм усім пред'явили звинувачення в тероризмі.
Дональда Трампа обіцяють кримінально переслідувати "до самого кінця". Це триватиме навіть після закінчення його президентського терміну в США.
Судова влада Ірану надала розпорядження про притягнення всіх цих людей до відповідальності. Крім того, Іран навіть звернувся по допомогу в цьому питанні до Інтерполу.
Вбивство генерала Сулеймані: коротко
- Це стало новою причиною загострення конфлікту між США й Іраном. Касема Сулеймані американські військові вбили 3 січня 2020 року під час бомбардування в Іраку.
- Трамп назвав це великою перемогою у війні з Іраном, а для Ірану це стало втратою справжнього національного героя. Тож стосунки між державами ще більше ускладнилися.
- Фактично, наслідком цього вбивства було збиття українського літака МАУ в небі над Тегераном. Тоді його через необережність, вважаючи військовим бортом, збили іранські військові. Загинули всі 176 людей, що були на борту.