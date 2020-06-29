Иран выдал официальное разрешение на арест президента США Дональда Трампа. Дело касается убийства генерала Касема Сулеймани в январе 2020 года.

Кроме Трампа, выданы ордера на арест еще 35 военных руководителей и политиков, но главным подозреваемым является именно президент США. Об этом пишет издание IRNA.

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Прокурор иранской столицы Тегерана Али Мехр убежден, что именно эти люди виновны в убийстве генерала Касема Сулеймани. Им всем предъявили обвинения в терроризме.

Дональда Трампа обещают уголовно преследовать "до самого конца". Это продлится даже по истечении его президентского срока в США.

Судебная власть Ирана дала распоряжение о привлечении всех этих людей к ответственности. Кроме того, Иран даже обратился за помощью в этом вопросе к Интерполу.

Убийство генерала Сулеймани: коротко