Иран выдал ордер на арест Дональда Трампа и просит помощи Интерпола
Иран выдал официальное разрешение на арест президента США Дональда Трампа. Дело касается убийства генерала Касема Сулеймани в январе 2020 года.
Кроме Трампа, выданы ордера на арест еще 35 военных руководителей и политиков, но главным подозреваемым является именно президент США. Об этом пишет издание IRNA.
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Прокурор иранской столицы Тегерана Али Мехр убежден, что именно эти люди виновны в убийстве генерала Касема Сулеймани. Им всем предъявили обвинения в терроризме.
Дональда Трампа обещают уголовно преследовать "до самого конца". Это продлится даже по истечении его президентского срока в США.
Судебная власть Ирана дала распоряжение о привлечении всех этих людей к ответственности. Кроме того, Иран даже обратился за помощью в этом вопросе к Интерполу.
Убийство генерала Сулеймани: коротко
- Это стало новой причиной обострения конфликта между США и Ираном. Касема Сулеймани американские военные убили 3 января 2020 года во время бомбежки в Ираке.
- Трамп назвал это большой победой в войне с Ираном, а для Ирана это стало потерей подлинного национального героя. Поэтому отношения между государствами еще более усложнились.
- Фактически, следствием этого убийства было сбитие украинского самолета МАУ в небе над Тегераном. Тогда его по неосторожности, считая военным бортом, сбили иранские военные. Погибли все 176 человек, находившихся на борту.