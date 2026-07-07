Найпряміший доступ до Путіна: Норвегія закликала Китай примусити Росію до переговорів

Норвегія хоче, щоб Китай використав свої зв'язки з російським керівництвом для сприяння врегулюванню війни в Україні шляхом переговорів та покращення відносин Пекіна з Європою. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере у понеділок, 6 липня.

Про це пише Reuters.

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Що кажуть у Норвегії про роль Китаю у переговорах?

Норвезький прем'єр назвав Китай країною з "найкращим і найпрямішим доступом до російського керівництва".

Ми очікуємо, сподіваємося та рішуче закликаємо Китай використовувати цей канал,

– сказав він журналістам після зустрічі з міністром закордонних справ Китаю Ван І в Осло.

Власне, найбільша частина їхньої розмови була присвячена Україні.

"Існує потенціал для глибшої співпраці між Європою та Китаєм, але поки ця війна триває, а Китай є близьким партнером Росії, це обмежує цю можливість", – додав Стере.

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив, що діалог з Китаєм щодо припинення війни був "конструктивним і перспективним".

"Я не речник Китаю. Я не збираюся їх цитувати, але в їхніх словах є деякі натяки", – сказав він, коли його запитали, чи Китай допоможе залучити Росію до столу переговорів.

Норвезькі чиновники наголосили, що перемовний процес має розпочатися без умов, починаючи з припинення вогню і на основі поточної лінії фронту в Україні.

Це саме по собі є великою поступкою з боку України. Це знаходиться на їхній території,

– сказав Стере.

До слова, Дональд Трамп 7 липня на саміті НАТО зробив нову заяву щодо війни в Україні. Він вважає, що і Путін, і Зеленський прагнуть домовитися про закінчення війни та укласти угоду.