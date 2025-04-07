Говорили про Іран, тарифи й навіть про війну в Україні: чим цікава зустріч Трампа і Нетаньягу

Прем'єр Ізраїлю приїхав у Білий дім 7 квітня. Проте запланована пресконференція лідерів не відбулася.

Деталі зібрав 24 Канал. Цікаво, що Нетаньягу в лютому вже був у Трампа. Він першим з іноземних лідерів відвідав Білий дім. Тоді говорили про ситуацію в Секторі Гази. Ізраїльський прем'єр-міністр подарував Трампу золотий пейджер – натяк на операцію проти "Хезболли". Тепер Нетаньягу став першим лідером, який приїхав вести переговори про тарифи.

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Про що говорили Трамп і Нетаньягу

Американські чиновники говорили, що лідери проведуть "одну велику красиву пресконференцію", яка поєднає привітання в Овальному кабінеті й офіційну пресконференцію. Тож останню скасували.

В Овальному кабінеті Трамп заявив, що США та Іран ведуть прямі переговори. Америка хоче дипломатично врегулювати питання про ядерні розробки Ірану. Президент США запевнив, що це відповідає інтересам Тегерану. У суботу почнуться прямі переговори щодо ядерної програми Ірану – очільник Сполучених Штатів назвав це великою зустріччю.

Щодо торгівлі Трамп заявив, що мав "чудові обговорення". І підкреслив: призупинення мит не розглядає.

Нетаньягу в Білому домі: дивіться відео

Важливо, що Трамп пропустив повз вуха запитання журналістів про падіння світових ринків. ЗМІ писали, що Нетаньягу їде поговорити саме про скасування мит, а не про Близький Схід. Адже Трамп наклав мита і проти Ізраїлю в розмірі 17%, хоч ця країна є давнім союзником Америки.

Про зустріч Нетаньягу з Трампом оголосили поспішно, одразу після оголошення про запровадження мит. Перед "днем визволення Америки" Тель-Авів навіть намагався скасувати всі мита на товари зі США – в основному на імпортні продукти харчування та сільськогосподарську продукцію. Та це не допомогло.

7 квітня Нетаньягу заявив, що його країна "дуже швидко" усуне торгівельний дефіцит і торгівельні бар'єри у відносинах зі США.

Темами розмови лідерів були також ситуація в Газі, Іран, Туреччина, Міжнародний кримінальний суд.

Цікаво! Трамп і Нетаньягу згадали й Україну. Спершу ЗМІ подали слова президента США як заяву про те, що Україна та Сирія – серед потенційних місць переселення 1,5 мільйона жителів Гази за "планом Трампа". Проте дуже швидко стало зрозуміло, що Трамп порівнював ситуацію в Газі з ситуацією з іншими країнами, де йде війна. Про переселення не йдеться.

Кумедно, та журналісти зауважили: Трамп підсував стілець Нетаньягу, як і під час минулої зустрічі.

Трамп підсуває стілець Нетаньягу: дивіться відео

Окрім Трампа, прем'єр Ізраїлю зустрівся зі Стівом Віткоффом, міністром торгівлі Говардом Лутніком і торговим представником США Джеймсоном Гріром.