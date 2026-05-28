США та Іран відновили удари на Близькому Сході: які цілі атакували

США та Іран вранці 28 травня знову обмінялися новими ударами. Американські військові здійснили атаку в районі Ормузької протоки.

Як пояснив посадовець США, це місце "становило загрозу для сил США і комерційного трафіку". Про це пише CNN.

Що відомо про атаки США та Ірану?

Окрім атаки в районі Ормузької протоки, США також збили 4 іранські безпілотники, а ще вдарили по наземному командному пункту у прибережному місті Бендер-Аббас біля найвужчого місця Ормузької протоки, звідки Іран планував запустити ще одного БпЛА.

Джерело CNN схарактеризувало ці дії "такими, що мали винятково оборонний характер і мали на меті зберегти перемир'я".

За повідомленнями іранського видання Fars News, вибухи в районі Бендер-Аббасу чули приблизно о 01:30.

Пізніше, о 04:50, як заявив Корпус вартових ісламської революції, було завдано удару по американській базі. У КВІР додали, що саме звідти були здійснені вищезгадані атаки.

Окрім того, іранські ЗМІ повідомили, що військові Ірану атакували 4 судна, які намагалися пройти Ормузькою протокою, після ті змушені були розвернутися.

Тим часом у Кувейті були офіційні попередження про активацію систем ППО та можливі звуки вибухів від перехоплення цілей.

Нагадаємо, що Дональд Трамп пригрозив Оману. Він заявив, що Ормузька протока має бути відкритою для всіх, а США будуть наглядати за нею.

За словами американського президента, Іран спільно з Оманом нібито домовлялися про спільне стягнення оплати за прохід суден протокою.

На це він відреагував доволі різко, заявивши, якщо Оман продовжить таку поведінку, то "доведеться його підірвати".