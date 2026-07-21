Обговорюють три варіанти: у ЄС не можуть дійти згоди щодо санкцій проти Росії, – Bloomberg

Європейський Союз готується обговорити три варіанти, які можуть допомогти розблокувати ухвалення 21-го пакета санкцій проти Росії. Переговори зайшли в глухий кут через розбіжності між країнами-членами.

Про це пише Bloomberg.

Як нові санкції проти Росії викликали розбіжності між членами ЄС?

За даними видання, пакет санкцій загальмував через позицію Греції, яка виступає проти обмежень на передачу європейськими компаніями російського зрідженого природного газу третім країнам.

Серед варіантів, які обговорюють у Брюсселі:

відтермінувати набрання чинності обмеженнями на 24 місяці;

повністю відмовитися від спірного заходу;

скасувати весь 21-й пакет санкцій.

Також як компроміс розглядають можливість дозволити виконання вже чинних контрактів. Водночас країни ЄС погодилися тимчасово зберегти граничну ціну на російську нафту на рівні 44,10 долара за барель до 23 липня, щоб мати більше часу для досягнення спільної позиції.

За інформацією Bloomberg, під час переговорів також відклали пропозицію щодо заборони в'їзду до ЄС колишнім російським військовим і відхилили ідею обмежити імпорт окремих видів російської риби. Очікується, що посли країн ЄС продовжать обговорення 21-го пакета санкцій уже цього тижня.

Нагадаємо, Politico пише, що Єврокомісія намагається зберегти в 21-му пакеті санкцій заборону на транспортування російського скрапленого природного газу до третіх країн, попри заперечення Греції. Для цього Брюссель підготує аналіз економічного впливу обмежень, який представлять послам країн ЄС. Очікується, що саме найближче засідання може стати вирішальним для ухвалення нового пакета санкцій. Якщо компромісу досягти не вдасться, ЄС може запропонувати Греції виняток із дії обмежень.

Зазначимо, що дедалі більше країн вимагають винятків для захисту власних економічних інтересів. Німеччина та Португалія не підтримують заборону на імпорт російської риби, Франція й Італія хочуть пом'якшити візові обмеження для російських військових, а Австрія домагається розмороження частини російських активів.

За даними Financial Times, така тенденція може суттєво послабити ефективність майбутніх санкційних пакетів, адже для їхнього ухвалення потрібна одностайна підтримка всіх країн ЄС.