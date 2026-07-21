Об этом пишет Bloomberg.

Как новые санкции против России вызвали разногласия между членами ЕС?

По данным издания, пакет санкций застрял из-за позиции Греции, которая выступает против ограничений на поставки европейскими компаниями российского сжиженного природного газа в третьи страны.

Среди вариантов, которые обсуждаются в Брюсселе:

отложить вступление ограничений в силу на 24 месяца;

полностью отказаться от спорной меры;

отменить весь 21-й пакет санкций.

Также в качестве компромисса рассматривается возможность разрешить выполнение уже действующих контрактов. В то же время страны ЕС согласились временно сохранить предельную цену на российскую нефть на уровне 44,10 доллара за баррель до 23 июля, чтобы иметь больше времени для выработки общей позиции.

По информации Bloomberg, в ходе переговоров также отложили предложение о запрете въезда в ЕС бывшим российским военным и отклонили идею ограничить импорт отдельных видов российской рыбы. Ожидается, что послы стран ЕС продолжат обсуждение 21-го пакета санкций уже на этой неделе.

Напомним, Politico пишет, что Еврокомиссия пытается сохранить в 21-м пакете санкций запрет на транспортировку российского сжиженного природного газа в третьи страны, несмотря на возражения Греции. Для этого Брюссель подготовит анализ экономических последствий ограничений, который будет представлен послам стран ЕС. Ожидается, что именно ближайшее заседание может стать решающим для принятия нового пакета санкций. Если достичь компромисса не удастся, ЕС может предложить Греции исключение из действия ограничений.

Отметим, что все больше стран требуют исключений для защиты своих экономических интересов. Германия и Португалия не поддерживают запрет на импорт российской рыбы, Франция и Италия хотят смягчить визовые ограничения для российских военных, а Австрия добивается размораживания части российских активов.

По данным Financial Times, такая тенденция может существенно ослабить эффективность будущих санкционных пакетов, ведь для их принятия требуется единодушная поддержка всех стран ЕС.