Маск розкритикував тарифи Трампа і особисто просив їх скасувати, але марно, – Washington Post

Днями Трамп оголосив про запровадження широкомасштабних мит проти багатьох країн, після чого відбулося значне падіння на американських ринках. Мільярдер Ілон Маск навіть особисто звертався до президента США, щоб скасувати ці тарифи.

А перед цим він розкритикував одного з провідних радників Білого дому щодо "агресивного тарифного плану". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Washington Post.

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Маск розкритикував мита Трампа та Наварро

Два анонімні джерела видання кажуть, що намагання Маска успіхом не закінчилися. До того ж Трамп у понеділок, 7 квітня, ще й пригрозив ввести додаткові 50% мита на імпорт з Китаю.

Перед приватними переговорами з американським очільником Маск також критикував радника Трампа з питань торгівлі Пітера Наварро. Саме він брав участь у підготовці нових тарифних планів.

Ступінь доктора економіки в Гарварді – це погано, а не добре,

– казав мільярдер на його адресу.

На це Наварро сказав, що Маск продає автомобілі і не знається на тарифних питаннях.

За даними WP, раніше до Трампа та віцепрезидента Джей Ді Венса також зверталися люди з бізнес-компаній Маска, які намагалися владу США схилити до більш розумної політики вільної торгівлі.

Сам мільярдер казав, що Європа і США "повинні в ідеалі перейти до ситуації з нульовими тарифами".

Прихильники Трампа шоковані його рішенням щодо мит

У Білому домі кажуть, що Трамп зібрав "талановитих людей" та зробив більше за 2 місяці, аніж Байден за 4 роки.

"Президент зібрав чудову команду талановитих і досвідчених людей, які обговорюють різні ідеї, знаючи, що президент Трамп є тим, хто приймає остаточні рішення. Коли він приймає рішення, усі йдуть в одному напрямку, щоб його виконати. Ось чому ця адміністрація зробила більше за два місяці, ніж попередній адміністратор за чотири роки", – заявила речниця Каролайн Лівітт.

Водночас, як зазначає видання, багато лідерів бізнесу та технологій, які підтримали кандидатуру Трампа на пост президента США, були приголомшені рішенням про такі високі тарифи, а також розчаровані тим, що не змогли більше вплинути на політику.

До слова, фондовий ринок США обвалився на понад 2 трильйони доларів на початку торгів 7 квітня.