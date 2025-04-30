Створив свою паралельну реальність: політолог розібрав нове інтерв'ю Трампа

У новому інтерв'ю Дональд Трамп сказав, що своїм втручанням "рятує Україну". На зауваження журналіста, що українці не вважають його своїм рятівником, президент США сказав, що причина у "досить хорошій рекламі".

Такі заяви ще більше розкривають характер Трампа. Як зауважив 24 Каналу політолог Володимир Фесенко, заголовок інтерв'ю був ще красномовнішим, адже там мовилось про те, що Трамп керує і країною, і світом.

До теми 100 днів катастрофи та бездарності: як Трамп веде Америку до тиранії та нової Великої депресії

Трамп суперечить сам собі

Зараз Трампу здається, що він справді керує всім світом через тарифну війну, мирні ініціативи. Але насправді він породжує хаос. Загалом ініціатива щодо припинення війни є доброю та правильною. Він справді став рушійною силою переговорів.

Однак, методи, які він використовує, тільки затягують процес. Поступки Росії, відсутність тиску – так Трамп суперечить власним настановам, які видав у книжці про мистецтво переговорів,

– підкреслив Володимир Фесенко.

Наприклад, Трамп оголосив, що хоче здобути результат до певного часу, хоча у своїй книзі писав, що опонент ніколи не має знати, що ти хочеш швидко досягти угоди. Сильний тиск, який пропагує американський лідер, ще ні разу не відчув на собі Путін. Те саме можна сказати про односторонні поступки, на які погодились у США.

"Нарцисизм є. Так Трамп створює собі паралельну реальність, у якій видає картинку зі своєї голови за реальний стан справ", – додав політолог.

Як справді допомогти Україні

Насамперед мовиться про надання військової підтримки. Саме це дозволить зупинити Путіна й змусити його піти на переговори. Також потрібна більш рішуча та жорстка переговорна позиція. Дякувати росіянам лише за імітацію мирних намірів – точно не варто.

Звісно, Україна вдячна США за всю військову допомогу. На цьому завжди наголошує Володимир Зеленський. Однак, не треба забувати, що її надала ще попередня адміністрація Джо Байдена.

Нас цікавить не сам переговорний процес, а його результат. Результату поки немає,

– підсумував Володимир Фесенко.

Зауважимо, у новому інтерв'ю Трамп також сказав, що досі вірить в те, що Путін нібито хоче зупинити війну. Президент США додав, що російський диктатор не захопить всю Україну "лише з поваги до нього". Втім він розкритикував Росію за нещодавні масовані обстріли України.