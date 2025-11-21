"Надто добре знаємо Росію": Петр Павел на тлі "мирного плану" заявив, що не треба карати жертву

Деталі останньої пропозиції щодо припинення війни Росії в Україні ще не є офіційними чи остаточними. Україна і Європа повинні мати повне право голосу за будь-який можливий план щодо закінчення війни.

Відповідну заяву у п'ятницю, 21 листопада, зробив президент Чехії Петр Павел. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його публікацію у соцмережі Х.

Яка реакція Чехії на мирний план?

На думку чеського лідера, кровопролиття в Україні може негайно закінчитися шляхом перемир’я, можливість якого Росія продовжує заперечувати.

Щоб мирний план був справедливим, він не повинен карати жертву чи ігнорувати скоєні злочини. А щоб він тривав, він повинен гарантувати суверенітет України, здатність прокладати власний курс і гідне майбутнє,

– написав він.

За його словами, українці та європейці надто добре знають Росію і потребують надійних гарантій, що ця агресія не повториться. Тому, Україна і Європа повинні мати повне право голосу в будь-якому врегулюванні.

Що цьому передувало?