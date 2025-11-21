"Слишком хорошо знаем Россию": Петр Павел на фоне "мирного плана" заявил, что не надо наказывать жертву
- Президент Чехии Петр Павел заявил, что мирный план по завершению войны в Украине должен гарантировать суверенитет Украины и не наказывать жертву агрессии.
- Он отметил, что Украина и Европа должны иметь право голоса в любом урегулировании, чтобы обеспечить надежные гарантии против повторения агрессии.
Детали последнего предложения о прекращении войны России в Украине еще не являются официальными или окончательными. Украина и Европа должны иметь полное право голоса за любой возможный план по окончанию войны.
Соответствующее заявление в пятницу, 21 ноября, сделал президент Чехии Петр Павел. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его публикацию в соцсети Х.
Смотрите также Мирный план США: являются ли 28 пунктов планом капитуляции Украины и стоит ли на это соглашаться
Какова реакция Чехии на мирный план?
По мнению чешского лидера, кровопролитие в Украине может немедленно закончиться путем перемирия, возможность которого Россия продолжает отрицать.
Чтобы мирный план был справедливым, он не должен наказывать жертву или игнорировать совершенные преступления. А чтобы он продолжался, он должен гарантировать суверенитет Украины, способность прокладывать собственный курс и достойное будущее,
– написал он.
По его словам, украинцы и европейцы слишком хорошо знают Россию и нуждаются в надежных гарантиях, что эта агрессия не повторится. Поэтому, Украина и Европа должны иметь полное право голоса в любом урегулировании.
Что этому предшествовало?
Напомним, недавно американские и российские чиновники тайно разработали план урегулирования войны в Украине. В Европе еще до ознакомления с документом назвали его капитуляцией перед Кремлем.
Соответствующий план содержит 28 пунктов и требует значительных уступок от Киева. Президент США Дональд Трамп сейчас давит на Владимира Зеленского, чтобы тот согласился с мирным предложением как можно скорее.
В Белом доме уточнили, что план разрабатывали Уиткофф и Рубио. При создании документа они якобы советовались с россиянами и украинцами. Однако в медиа пишут, что план создавали за спиной у Киева.