ЗМІ заявили про "крах співпраці" США та ЄС щодо обходу Росією санкцій: що кажуть у Зеленського

Німецькі ЗМІ повідомляли, що нібито закінчилася спільна робота США та ЄС у боротьбі з обходом Росією міжнародних санкцій. Кажуть, що керівник санкційної політики ЄС Девід О'Салліван скаржився на "повний крах" цієї координації.

У Зеленського спростували ці дані і заявили, що співпраця триває. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Уповноваженого президента України з питань санкційної політики Владислава Власюка.

Дивіться також Сенатор Грем погрожує Росії "драконівськими" санкціями

Чи триває боротьба США і ЄС з обходом Росією санкцій

Німецькі видання, зокрема, Süddeutsche Zeitung, посилаючись на внутрішній звіт МЗС Німеччини про засідання Ради ЄС із закордонних справ, яке відбулося 20 травня у Брюсселі, заявили про те, що " більше немає спільної інформаційно-пропагандистської роботи".

Також нібито "втратила імпульс" у цьому плані й співпраця G7.

Втім, Власюк повідомив, що він комунікує із командою американців-санкційників, окрім того, зустрічався із ними двічі за 3 тижні у спільних робочих поїздках в Європі. Там обговорювали обхід і посилення санкцій проти Росії.

Чи той самий "імпульс", який був? Ні, але виключно в силу політичного контексту. Чи "розвал співпраці"? Абсолютно точно ні. Як і раніше, в межах санкційної коаліції відбувається багато обміну інформацією та ідеями. Всі приблизно в курсі планів інших,

– написав Уповноважений президента України з питань санкційної політики.

Він також додав, що Велика Британія готує санкції, ЄС – також (уже 18 пакет). А підготовлені пакети США уже відомо, що стосуються тіньового флоту й обходу санкцій.