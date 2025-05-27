У Зеленского опровергли эти данные и заявили, что сотрудничество продолжается. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Уполномоченного президента Украины по вопросам санкционной политики Владислава Власюка.

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Продолжается ли борьба США и ЕС с обходом Россией санкций

Немецкие издания, в частности, Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на внутренний отчет МИД Германии о заседании Совета ЕС по иностранным делам, которое состоялось 20 мая в Брюсселе, заявили о том, что "больше нет совместной информационно-пропагандистской работы".

Также якобы "потеряло импульс" в этом плане и сотрудничество G7.

Впрочем, Власюк сообщил, что он коммуницирует с командой американцев-санкционщиков, кроме того, встречался с ними дважды за 3 недели в совместных рабочих поездках в Европе. Там обсуждали обход и усиление санкций против России.

Или тот самый "импульс", который был? Нет, но исключительно в силу политического контекста. Или "развал сотрудничества"? Абсолютно точно нет. По-прежнему, в рамках санкционной коалиции происходит много обмена информацией и идеями. Все примерно в курсе планов других,

– написал Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики.

Он также добавил, что Великобритания готовит санкции, ЕС – также (уже 18 пакет). А подготовленные пакеты США уже известно, касающиеся теневого флота и обхода санкций.