Обмеження Starshield як важіль: політтехнолог розкрив переговорну пастку Трампа

Політтехнолог Юрій Подорожній попередив про зростання переговорного тиску на Київ з боку команди Дональда Трампа. Зокрема, обмеження зв'язку для військових покликане схилити Україну до поступок Кремлю.

Аналізуючи переговорні процеси в ефірі 24 Каналу, експерт зазначив, що урізання зв'язку є спланованим кроком. На його думку, до Нового року на Україну чекає вкрай складний період через спроби посадити її за стіл перемовин на невигідних умовах.

Бізнес-інтереси та тиск через Starshield

Юрій Подорожній звернув увагу на те, що посланці Дональда Трампа вирушили до столиці Росії не лише з політичних мотивів. Візити Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера безпосередньо пов'язані з бізнесом, адже оточення американського лідера намагається домовитися про співпрацю в нафтовій і газовій сферах, а також щодо видобутку рідкоземельних металів.

Водночас російське керівництво знову прагне нав'язати світу поділ сфер впливу. Кремль вимагає так званих "гарантій безпеки", які передбачають відведення кордонів НАТО та фактичне підпорядкування України.

Під цим кутом зору експерт оцінив проблеми у роботі військової системи Starshield (Starlink), назвавши їх засобом примусу української влади до поступок.

Щоб Україна сіла за стіл перемовин і погодилась на ті умови, які виставляє на сьогоднішній день Російська Федерація. Трамп, як бізнесмен, розраховує: якщо затягнути Україну в таку пастку, де ми змушені будемо щось підписувати, він отримає папірець із мирною угодою, а переможців не судять,

– наголосив Юрій Подорожній.

Юрій Подорожній про те, як Трамп намагатиметься затягнути Україну в пастку перемовин: відео

Чому Путіну не потрібне припинення вогню?

Російська сторона не зацікавлена у справжньому перемир'ї, адже прагне глобального переділу сфер впливу. Путін повертається до риторики, яку транслював Вашингтону ще напередодні повномасштабного вторгнення.

Росіяни теж вимагають гарантій безпеки, а вони повертаються до тієї розмови, яку Путін вів з Байденом напередодні повномасштабного наступу: повернення кордонів НАТО до фактичного виходу Північноатлантичного альянсу зі Східної Європи. Фактично ця ставка зараз піднімається до того, щоб Захід погодився віддати Україну Російській Федерації,

– каже Юрій Подорожній.

Він нагадав заяви російського диктатора та його оточення щодо повернення до практики Ялти і Потсдама. Москва намагається нав'язати світу концепцію, за якою кілька великих держав вирішують долю інших країн.

Політтехнолог підкреслив, що навіть у разі підписання будь-яких мирних паперів Москва не збирається дотримуватися домовленостей. Російська сторона все одно обманить Білий дім, і військове протистояння продовжуватиметься.

Раніше спецпосланці Дональда Трампа після раунду переговорів в Абу-Дабі прибули до Москви для особистої зустрічі з Володимиром Путіним.