Снаряд поцілив у споруду, за 350 метрів від діючого реактора Бушерської АЕС, – МАГАТЕ

Внаслідок атаки на Іран було зруйновано споруду поблизу Бушерської АЕС. Водночас сам реактор та персонал не постраждали.

Це підтвердило МАГАТЕ у дописі в X.

Куди впав снаряд?

У МАГАТЕ підтвердили інформацію про влучання снаряду поблизу Бушерської АЕС, однак зауважили, що повітряна ціль уразила та зруйнувала споруду, яка розташована приблизно за 350 метрів від реактора атомної елетростанції.

Водночас сам реактор залишився неушкодженим, як і персонал станції. Гендиректор агенції Рафаель Гроссі наголосив, що будь-які удари по атомних об'єктах чи поблизу них створюють серйозні ризики для ядерної безпеки.

Будь-який напад на атомні електростанції або поблизу них порушує сім невід'ємних стовпів, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки під час збройного конфлікту, і ніколи не повинен відбуватися,

– наголосив Гроссі.

Що відомо про атаку на АЕС?