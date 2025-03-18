Лунали тривожні заяви: чи погодиться Трамп визнати Крим російським

Цього тижня у ЗМІ з'являлися повідомлення, що Дональд Трамп розглядає можливість визнати Крим російським. Це нібито може статися в межах можливої угоди про припинення війни.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко. За його словами, варто обережно ставитися до такої інформації. Адже немає ніяких підтверджень з авторитетних джерел.

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Чи піде Трамп на такий крок

Як наголосив Романенко, Сполучені Штати дійсно намагаються організувати мирні переговори між Україною та Росією. Але, найімовірніше, хтось просто вкидає такі тези, щоб подивитися, як відреагує на це наша держава.

Вони запускають так звані "пробні кулі". Зрозуміло, що ми не погоджуємося з жодною позицією щодо окупованих територій. Думаю, що влада не піде на те, аби юридично визнати Крим чи інші території російськими,

– сказав Романенко.

Ймовірно, Україна погодиться на розмежування по теперішній лінії бойових дій. Але поки надто рано про це говорити, адже бойові дії тривають. І ситуація може змінюватися. Також вже були дані, що на переговорах можуть обговорювати, що робити далі із Запорізькою АЕС тощо.

Нагадаємо, 18 березня відбулася телефонна розмова між Дональдом Трампом та диктатором Владіміром Путіним. Наразі відомо, що телефонний дзвінок тривав півтори години. Російські джерела говорили, що розмова пройшла "дуже добре",