Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко. По его словам, стоит осторожно относиться к такой информации. Ведь нет никаких подтверждений из авторитетных источников.

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Пойдет ли Трамп на такой шаг

Как отметил Романенко, Соединенные Штаты действительно пытаются организовать мирные переговоры между Украиной и Россией. Но, вероятнее всего, кто-то просто вбрасывает такие тезисы, чтобы посмотреть, как отреагирует на это наше государство.

Они запускают так называемые "пробные пули". Понятно, что мы не согласны ни с одной позицией по оккупированным территориям. Думаю, что власть не пойдет на то, чтобы юридически признать Крым или другие территории российскими,

– сказал Романенко.

Вероятно, Украина согласится на разграничение по нынешней линии боевых действий. Но пока слишком рано об этом говорить, ведь боевые действия продолжаются. И ситуация может меняться. Также уже были данные, что на переговорах могут обсуждать, что делать дальше с Запорожской АЭС и т.п.

Напомним, 18 марта состоялся телефонный разговор между Дональдом Трампом и диктатором Владимиром Путиным. Известно, что телефонный звонок длился полтора часа. Российские источники говорили, что разговор прошел "очень хорошо",