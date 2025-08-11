Марк Рютте окреслив умови для можливої мирної угоди з Росією. Він вважає, що п'ятничний саміт на Алясці стане перевіркою готовності Кремля завершити війну.

Генсек НАТО вважає, що зустріч на Алясці стане ключовою подією в можливості завершення війни в Україні. Про це він заявив в ефірі телеканалу ABC News, передає 24 Канал.

Дивіться також Купити мир за території не вийде: NYT пояснив, чому план Трампа щодо України провальний

Що сказав Рютте стосовно окупованих територій України?

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте допускає, що в рамках потенційної майбутньої мирної угоди питання територій має розглядатися виключно в площині фактичного стану речей, а не юридичного визнання.

Зверніть увагу! Рютте наголосив, що ключовим завданням після можливого припинення вогню стане визнання подальших кроків, зокрема безпекових гарантій для України.

За його словами, Україна повинна залишатися суверенною державою, що самостійно ухвалює рішення щодо свого геополітичного курсу, без жодних обмежень на чисельність збройних сил. Аналогічно, НАТО не має погоджуватися на обмеження своєї присутності на східному фланзі.

Коли йдеться про питання території, коли йдеться про визнання, наприклад, можливо, в майбутній угоді, що Росія контролює де-факто, фактично частину території України, це має бути ефективне визнання, а не політичне визнання де-юре,

– зазначив Генсек.

Він також вважає, що запланована на 15 серпня зустріч президента США Дональда Трампа та очільника Росії Володимира Путіна на Алясці стане "тестом" для останнього щодо його реальної готовності зупинити війну проти України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський категорично відкинув ідею передачі будь-яких українських земель у відповідь на слова Трампа про можливість певного "обміну територіями" в рамках мирних переговорів.