"Існує думка": Віткофф прокоментував свою заяву про "референдуми" на окупованих територіях

Спецпредставник Трампа з Близького Сходу Стів Віткофф заявив, що "найбільшою проблемою" у врегулюванні війни є тимчасово окуповані частини Донеччини, Луганщини, Херсонщини та Запоріжжя. За його словами, у цьому питанні Росія посилається на так звані "референдуми".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на нове інтерв'ю Віткоффа ведучому Такеру Карлсону.

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Віткофф прокоментував "референдуми" Путіна

Стів Віткофф прокоментував свою заяву про те, що жителі Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей нібито проголосували на так званих "референдумах" за те, щоб бути "у складі" Росії.

У самій Росії існує думка, що ці території є російськими, що там відбулися референдуми, які виправдовують ці дії. Я не стаю на жодну сторону,

– підкреслив він.

За словами спецпредставника президента США, зараз насамперед необхідно чітко визначити суть проблеми, адже жоден конфлікт неможливо вирішити без встановлення фактів.

І ми саме це й робимо – встановлюємо факти,

– наголосив Віткофф.

До слова, в інтерв'ю Такеру Карлсону Віткофф також розкритикував план британського прем'єра Кіра Стармера, який стосується можливого розміщення миротворчої місії в Україні. За його словами, європейці "стали в позу" і нібито спрощено сприймають події.