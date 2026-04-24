Китай просочується на окуповані українські території, – ЗМІ

На тимчасово окупованих територіях України дедалі помітнішою стає присутність Китаю – як у технологічному, так і в економічному вимірі. Попри офіційний нейтралітет Пекіна щодо війни, фактична співпраця з Росією в цих регіонах поступово розширюється.

Про це пише російський опозиційний проєкт The Insider.

Наскільки глибоко проникнув Китай на ТОТ уже зараз?

За даними Східної правозахисної групи, на окупованих територіях працює близько 6 000 базових станцій мобільного зв'язку на китайському обладнанні. Крім того, приблизно 80 банківських відділень на Донбасі здійснюють операції з готівковим юанем.

Водночас відбувається обмін делегаціями та обережна співпраця з китайськими компаніями у межах "імпортозаміщення". Попри це, Пекін офіційно не визнає анексію Криму та так звані "ДНР" та "ЛНР", а також окупацію Росією територій Запорізької та Херсонської областей, намагаючись балансувати та водночас обходити санкції.

Наприклад, луганські підприємства готуються до ярмарку в китайському місті Харбін, а делегації з окупованих регіонів уже відвідують Піднебесну для налагодження співпраці.

Чому Крим залишається ключовою точкою інтересу Китаю?

Інтерес Китаю до Криму з'явився ще до 2014 року. У 2013 році Україна підписала меморандум із китайською компанією Beijing Interoceanic Canal Investment Management щодо будівництва глибоководного порту. Планувалося, що Крим стане частиною морського "Шовкового шляху".

Після анексії півострова проєкт згорнули, однак після 2022 року інтерес відновився. З'являються повідомлення про можливу участь китайських компаній у розвитку інфраструктури півострова, зокрема портів і військових об'єктів.

Українська розвідка повідомляла про спроби залучення китайських інвестицій, а також фіксувалися заходження суден китайських компаній у кримські порти з вимкненими транспондерами.

Експерти зазначають, що інтерес Китаю до Чорного моря виходить за межі економіки та вписується у глобальну стратегію "Один пояс, один шлях".

На нижчому рівні китайці де-факто визнають російську юрисдикцію над захопленими українськими територіями. Наприклад, у 2025 році китайське судно (хоч і під панамським прапором) неодноразово заходило в порт Севастополя, через що МЗС України висловлювала КНР протест.

Який вигляд має співпраця на Донбасі?

Один із найяскравіших прикладів – Каранський кар'єр у Донецькій області, який після відновлення почав співпрацювати з китайськими виробниками обладнання – Amma Construction Machinery Co. Ltd та Zhongxin Heavy Industry Machinery Co. Ltd. Видобутий там щебінь використовують для будівництва на окупованих територіях.

Як пише The Insider, віднедавна місцеві жителі почали називати Каранський кар’єр "китайським".

За даними журналістів, китайські компанії діють через посередників, зокрема представників китайської діаспори в Росії. Також фіксується постачання китайського обладнання на шахти Луганщини.

Відновлення промисловості в окупації вже ведеться за китайські гроші. Без Китаю Росія не має можливостей все це швидко відновити,

– зазначають журналісти.

Крім економіки, є і політичний компонент: представників окупаційних адміністрацій запрошують до Китаю, а медійників – на ознайомчі поїздки, зокрема на виробництва дронів. Резонанс викликав і візит китайської блогерки Ван Фан до Маріуполя, де вона виконала "Катюшу" на руїнах драмтеатру.

Які стратегічні цілі переслідує Китай?

Китай діє поступово, "промацуючи" можливості роботи в умовах санкцій через приватний бізнес. Водночас його інтереси не обмежуються економікою.

Йдеться про контроль логістичних маршрутів, зокрема потенційне включення окупованих територій до транспортних коридорів між Європою та Азією. Наприклад, будівництво траси Ростов – Маріуполь – Мелітополь – Крим може стати частиною такого маршруту.

Ще один ключовий фактор – ресурси. Значна частина родовищ рідкісноземельних металів України опинилася під окупацією, і це становить інтерес для Китаю.

Експерти вважають, що поки Росія витрачає ресурси на війну, Китай поступово посилює свій вплив – і ця тенденція лише наростатиме.

