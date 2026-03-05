Козир у рукаві Трампа: чи справді курди можуть піти наступом на Іран

ЗМІ повідомляли, що іракські курди нібито почали свій наступ на Іран на тлі військової операції США та Ізраїлю. Згодом цю інформацію спростували.

Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук розповів 24 Каналу, що курди – найбільша нація, яка не має своєї держави. Вони розкинуті між чотирма країнами на Близькому Сході. А свого часу США неодноразово співпрацювали з курдами в боротьбі проти спільних ворогів, а згодом нехтували інтересами курдів. В певний момент американці фактично залишили їх сам на сам проти турецької армії. Хтось вважає курдів "козирем" в рукаві Трампа, але навряд чи це так.

Чого добиваються Сполучені Штати?

За словами Рибачука, Сполучені Штати та Ізраїль продовжують обстрілювати Іран. Поки важко зрозуміти, яку саме стратегію вони обрали. Іран упродовж років переніс багато чого під землю, тому є питання, чи зможуть США та Ізраїль знищити усі важливі об'єкти. Про зміну режиму теж нема про що говорити.

Американські експерти кажуть, що тактика щоденного бомбардування є страшенно дорогою. Також без присутності наземних військ зміна режиму дуже проблематична. На совісті Трампа вже десятки тисяч життів іранців, які вийшли на вулиці, бо той пообіцяв про допомогу. І ці вартові Ісламської революції фактично знищили їх,

– сказав Рибачук.

Зараз важко згадати випадки, коли військове втручання США для зміни режиму допомогло побудувати щось ефективне та успішне. Приклади Лівії, Сирії, Афганістану яскраво про це свідчать.

Їм потрібно забезпечити можливість приходу демократичних сил в Ірані. Без цього очікувати на військову перемогу чи зміну режиму дуже складно. Нищити керівництво – це ефектно. Але в Ірані вибудована система, яка дозволяє швидко заміняти керівництво. Крім того, Іран перетворює цю війну в релігійну,

– зазначив Рибачук.

Ситуація в Ірані: останні новини