Удар США по ядерних об'єктах Ірану став результатом 15 років підготовки

Американська операція "Опівнічний молот", спрямована проти ядерних об'єктів в Ірані, стала "кульмінацією 15 років неймовірної роботи".

Відповідну інформацію у четвер, 26 червня, повідомив голова об'єднаного комітету начальників штабів США Ден Кейн. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

Дивіться також Трамп пояснив, що то були за вантажівки біля Фордо за кілька днів до атаки США

Які деталі операції розкрили у США

Коментуючи використання зброї для нещодавнього удару по Ірану, американський генерал зазначив, що у разі з об'єктом у Фордо команда США "розуміла елементи цілі, які необхідні для знищення її функцій".

Зброю планували, розробляли та доставляли таким чином, щоб забезпечити досягнення бажаного ефекту в зоні дії місії,

– заявив він.

За його словами, ще у 2009 році співробітника агентства зі зменшення загрози обороні було доставлено до сховища в нерозголошеному місці та проінформовано про ситуацію в Ірані з міркувань безпеки.

Йому показали фото та розвідувальні дані, після чого доручили вивчити цей об'єкт. Агент стежив за будівництвом. Невдовзі до нього приєднався ще один товариш по команді, який пропрацював там понад 15 років.

До слова, глава Національної розвідки Сполучених Штатів Тулсі Габбард повідомляла, що ядерні об'єкти Ірану були знищені. Якби іранці хотіли б відновити ці об'єкти, ймовірно, на це пішли б роки.