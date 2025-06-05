У Кремлі натякнули, що незадоволені реакцією США на українську операцію "Павутина"

Дмітрій Пєсков висловився про очікування від США щодо операції "Павутина", яку втілила СБУ. Прессекретар Путіна заявив, що Кремль очікував на "рішучий осуд" знищення десятків літаків стратегічної авіації Росії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що сказав Пєсков про реакцію СБУ на операцію "Павутина"

Пєскову поставили запитання, чи вважають у Кремлі адекватною реакцією заяву експрезидента США Дональда Трампа, що він нічого не знав про підготовку української спецоперації.

Якщо говорити загалом про міжнародну реакцію, то, звісно, ми хотіли б почути принаймні жорсткий осуд цього терористичного акту,

– сказав представник Кремля.

Цікаво, що журналісти видання Axios писали, що Дональд Трамп був захоплений атакою України на російські авіабази у межах операції "Павутина". Водночас президент США побоюється, що це зірве його плани з припинення вогню.

Зрештою Дональд Трамп поговорив із Владіміром Путіним телефоном. Після розмови американський лідер заявив, що "президент Путін дуже рішуче заявив, що він буде змушений відповісти на нещодавню атаку на аеродроми".