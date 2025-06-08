Як швидко Росія зможе відновити уражені 1 червня бомбардувальники: експерти на Заході відповіли

У СБУ заявили, що у ході спецоперації "Павутина" було уражено 41 стратегічний літак росіян. Західні авіаексперти кажуть, що на відновлення пошкоджених винищувачів піде не один рік.

Супутникові знімки авіабаз у Сибіру та на півночі Росії свідчать про серйозні пошкодження: кілька літаків повністю знищено. За різними оцінками західних аналітиків, було уражено до 20 літаків, з яких близько 10 – знищено. Це приблизно половина кількості, яку називає офіційний Київ, передає 24 Канал із посиланням на The Independent.

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Скільки часу потрібно Росії, аби відновити втрачений 1 червня авіапарк

Кремль тим часом переконує, що жоден літак не був знищений, і всі пошкодження будуть усунені.

Експерти з військової авіації вважають, що Росії знадобляться роки, щоб замінити ядерні бомбардувальники, пошкоджені внаслідок нещодавніх ударів українських дронів. До того ж, ці атаки створили додатковий тиск на програму модернізації, яка й без того відстає від графіка.

За словами фахівців, авіаційні втрати окупантів 1 червня не матимуть серйозного впливу на ядерний потенціал Росії, який здебільшого складається з ракет наземного та підводного базування.

Проте бомбардувальники Ту-95МС "Ведмідь-Н"та Ту-22М3 "Бекфайр", що зазнали ударів, входять до складу далекої авіації, яку Росія активно використовує протягом війни для запуску крилатих ракет по українських містах.

Цей самий авіапарк також здійснював періодичні патрульні польоти над Арктикою, Північною Атлантикою та північним Тихим океаном як демонстрацію сили для стримування західних опонентів Росії.

За словами експерта Джастіна Бронк з аналітичного центру RUSI у Лондоні, на початку вторгнення в Україну у 2022 році Росія мала у строю 50 – 60 Ту-95МС і близько 60 Ту-22М3, а також близько 20 важких ядерних бомбардувальників Ту-160М "Блекджек".

Він вважає, що Росія вже втратила понад 10% парку "Ведмедів" і "Бекфайрів", з урахуванням ударів минулого тижня та втрат, яких зазнали раніше у війні – один літак був збитий, решта – пошкоджені на землі.

Заміна цих літаків буде складною. І "Ведмідь-Н", і "Бекфайр" – це літаки радянської розробки, які не випускаються вже десятиліттями. Будівництво нових літаків такого ж типу є малоймовірним, і незрозуміло, чи має Росія придатні запасні планери для будь-якої з цих моделей.

Західні експерти також зазначають, що прогрес у розробці наступного покоління бомбардувальників – проєкту ПАК ДА – рухається дуже повільно. Країна-агресорка навряд чи зможе його реалізувати у найближчі 5 років через бюджетні обмеження, брак матеріалів і технологій у промисловості, зумовлений санкціями.