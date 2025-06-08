Спутниковые снимки авиабаз в Сибири и на севере России свидетельствуют о серьезных повреждениях: несколько самолетов полностью уничтожены. По разным оценкам западных аналитиков, было поражено до 20 самолетов, из которых около 10 – уничтожено. Это примерно половина количества, которое называет официальный Киев, передает 24 Канал со ссылкой на The Independent.

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Сколько времени нужно России, чтобы восстановить потерянный 1 июня авиапарк

Кремль тем временем убеждает, что ни один самолет не был уничтожен, и все повреждения будут устранены.

Эксперты по военной авиации считают, что России понадобятся годы, чтобы заменить ядерные бомбардировщики, поврежденные в результате недавних ударов украинских дронов. К тому же, эти атаки создали дополнительное давление на программу модернизации, которая и без того отстает от графика.

По словам специалистов, авиационные потери оккупантов 1 июня не окажут серьезного влияния на ядерный потенциал России, который в основном состоит из ракет наземного и подводного базирования.

Однако бомбардировщики Ту-95МС "Медведь-Н" и Ту-22М3 "Бекфайр", подвергшихся ударам, входят в состав дальней авиации, которую Россия активно использует в течение войны для запуска крылатых ракет по украинским городам.

Этот же авиапарк также осуществлял периодические патрульные полеты над Арктикой, Северной Атлантикой и северным Тихим океаном как демонстрацию силы для сдерживания западных оппонентов России.

По словам эксперта Джастина Бронк из аналитического центра RUSI в Лондоне, в начале вторжения в Украину в 2022 году Россия имела в строю 50 – 60 Ту-95МС и около 60 Ту-22М3, а также около 20 тяжелых ядерных бомбардировщиков Ту-160М "Блэкджек".

Он считает, что Россия уже потеряла более 10% парка "Медведей" и "Бекфайров", с учетом ударов на прошлой неделе и потерь, которые понесли ранее в войне – один самолет был сбит, остальные – повреждены на земле.

Замена этих самолетов будет сложной. И "Медведь-Н", и "Бекфайр" – это самолеты советской разработки, которые не выпускаются уже десятилетиями. Строительство новых самолетов такого же типа маловероятно, и непонятно, имеет ли Россия пригодные запасные планеры для любой из этих моделей.

Западные эксперты также отмечают, что прогресс в разработке следующего поколения бомбардировщиков – проекта ПАК ДА – движется очень медленно. Страна-агрессор вряд ли сможет его реализовать в ближайшие 5 лет из-за бюджетных ограничений, нехватки материалов и технологий в промышленности, обусловленной санкциями.