У Німеччині пояснили, який відсоток стратавіації Росії могла пошкодити операція "Павутина"

Німецький генерал-майор заявив, що СБУ могла пошкодити близько 10% російського стратегічного бомбардувального флоту під час операції "Павутина" 1 червня. Деякі літаки готувалися до ударів по Україні.

Про це пише 24 Канал. Журналісти Reuters переглянули подкаст генерала-майора бундесверу Крістіана Фройдінга з оцінками операції СБУ.

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Який відсоток стратавіації ворога пошкодила СБУ

Генерал, який координує військову допомогу Берліна Києву і тісно співпрацює з українським міністерством оборони, зауважив, що понад десяток літаків були пошкоджені – стратегічні бомбардувальники Ту-95 і Ту-22, а також літаки-розвідники А-50.

Щодо стратегічної бомбардувальної авіації, то, за нашими оцінками, пошкоджено 10% її складу,

– підкреслив генерал.

Він зазначив, що А-50, ймовірно, були не у робочому стані під час удару. Вони функціонують подібно до літаків НАТО AWACS, забезпечуючи повітряну обстановку.

За оцінками США, Україна вразила до 20 російських військових літаків, з яких близько 10 були знищені. Експерти вважають, що на відновлення цих втрат Москві знадобляться роки.

Крістіан Фройдінг водночас не очікує негайного зниження інтенсивності ударів Росії по Україні, оскільки Москва досі має 90% своєї стратегічної авіації, яка здатна запускати балістичні та крилаті ракети, а також скидати бомби.

"Але, звісно, є непрямий ефект – залишкові літаки мають виконувати більше вильотів, що пришвидшує їх зношення. І, найважливіше, це величезний психологічний удар", – наголосив він.

Нагадаємо, що СБУ атакувала 4 аеродроми Росії. Зокрема, постраждали "Бєлая", "Олєнья", "Дягілєво" та "Іваново".