Ізраїль превентивно атакував Іран: дивіться відео

Міністр оборони Ісраель Кац підтвердив, що Ізраїль розпочав превентивну операцію проти Ірану "з метою усунення загроз для держави". Він оголосив про запровадження спеціального режиму надзвичайного стану на всій території країни.

Крім того, ЦАХАЛ повідомив, що одночасно завдає ударів по об'єктах "терористичної інфраструктури" угруповання "Хезболла" на півдні Лівану. Деталі операції наразі уточнюються.