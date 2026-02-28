Масштабна операція проти Ірану раптово почалася вранці 28 лютого. США та Ізраїль почали її, аби знищити ракетну інфраструктуру країни, зокрема ядерні об'єкти, сховища ракет та пускові установки, а також військовий флот Ірану.

Окрім того, ціллю є ключові фігури іранського режиму. Що наразі відбувається на Близькому Сході, слідкує 24 Канал.

Що відбувається на Близькому Сході?