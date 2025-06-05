Україна провела іншу операцію з фурами на Далекому Сході за 2 дні до "Павутини", – WP

1 червня СБУ вдалося здійснити унікальну та складну операцію з ураження російських аеродромів. Головним інструментом атаки стали вантажівки, з яких вилітали дрони та били по авіабазах.

Як з'ясували журналісти WP, лише за два дні до операції "Павутина" Україна здійснила іншу – і також за участі фур. Її курувала не СБУ, а ГУР, передає 24 Канал.

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Знову фури і дрони

Так, співробітники Головного управління розвідки організували удар по військовій базі у Десантній бухті біля Владивостока – найвіддаленішій цілі війни.

За словами джерел, атака відбувалася за участі вантажівок з вибухівкою та дронів, які слугували переважно відволікаючим маневром. Метою удару була 155-та морська бригада, яка брала участь у боях під Маріуполем та в інших регіонах України.

Нагадаємо, що вранці 30 травня у Десантній бухті прогриміли сильні два вибухи – біля КПП і в місці перебування особового складу й командування військової частини 30926. Йдеться про район дислокації 47-го окремого десантно-штурмового батальйону 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти.

У ГУР уточнили, що у ході операції уражено живу силу, військову техніку та спецзасоби ворога.

Тим часом у Росії приховали факт атаки на військову базу. Там вигадали свою версію інциденту. Мовляв, вибухнули 2 газових балонів, унаслідок чого нібито ніхто не постраждав.