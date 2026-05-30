Прихильники Трампа хочуть влаштувати Орбана в ООН: навіщо їм це

Віктор Орбан багато років був прем'єром Угорщини, але програв вибори. Його наступник Петер Мадяр обіцяв розслідувати можливі злочини попередньої влади. Тож рух MAGA хоче врятувати Орбана.

Про це повідомили розслідувачі VSquare. Вони послалися на власні джерела, підкресливши, що багато хто чув про цей сценарій.

Як допоможе Орбану посада в ООН?

Як розраховують у MAGA, це надасть колишньому угорському прем'єру дипломатичний імунітет. Тоді офіційний Будапешт не зможе притягнути Орбана до відповідальності.

Тому навіть не важливо, яку саме посаду обійме Орбан. Але цей план має багато недоліків.

По-перше, повний дипломатичний імунітет мають тільки генеральний секретар ООН, його заступники та помічники. Особи нижчого рангу в ООН його не мають, до того ж вони не захищені від переслідувань за дії на попередніх посадах, які були до ООН.

Цікаво! Повний дипломатичний імунітет еквівалентний імунітету посла. А це означає захист практично від усіх юридичних процесів, у тому числі кримінального переслідування, для посадовця/посадовиці, його дружини / її чоловіка та їхніх неповнолітніх дітей.

По-друге, Орбан навряд чи зможе стати генсеком ООН, хоча боротьба за це місце вже почалася. Восени 2026 року оберуть нового очільника організації, який заступить на посаду 1 січня 2027 року.

Фаворитом вважають Рафаеля Гроссі, який очолює МАГАТЕ. Утім, Рафаель Гроссі – аргентинець, а в Орбана чудові стосунки з тамтешнім президентом Хав'єром Мілеєм.

До того ж колишній прем'єр Угорщини перевіз родину до США.

Орбан має намір поїхати до США цього літа на Чемпіонат світу з футболу, тоді як дочка Орбана Рагель та зять Іштван Тіборч вже переїхали до Нью-Йорка, забезпечивши собі готову сімейну базу,

– інформує VSquare.

Там припустили, що Орбан може затриматися у США "значно довше, ніж футбольний матч". Якщо ж він дістане роботу в ООН, то йому не доведеться просити політичного притулку.