Орбан назвав Україну "буферною державою" та заявив, що проти її вступу до ЄС
- Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти вступу України до ЄС, пропонуючи натомість "стратегічну співпрацю".
- Орбан заявив, що членство України в ЄС може перенести війну в Європу та назвав Україну "буферною державою".
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову висловився щодо України. Цього разу він заявив, що його країна пропонує українцям "стратегічну співпрацю", а не остаточну інтеграцію в Європейський Союз через побоювання бути втягнутими у війну.
Таку думку він висловив у своєму інтерв'ю. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Віктора Орбана.
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Що сказав Орбан про вступ України до Євросоюзу?
Угорський прем'єр заявив, що Угорщина пропонує Україні стратегічну співпрацю, яка буде "прагматичною, гнучкою і ґрунтуватиметься на взаємних інтересах, а не на незворотній інтеграції".
Членство України в ЄС призведе до перенесення війни в саме серце Європи, і наші родини не повинні зіштовхуватися з таким ризиком,
– сказав Орбан.
Він додав, що нинішні часи вимагають "виважених рішень, а не театральних погроз". Окрім цього, політик назвав Україну "буферною державою", яка межує з Росією.
Орбан заявив, що угорці не готові прийняти таку долю і вони тільки-но втекли від цього. За його словами, Угорщина нібито також була буферною країною під час Холодної війни.
Нагадаємо, що раніше Орбан заявив, що не погоджується з бюджетом ЄС. Зокрема через гроші, які передадуть Україні. За словами політика, цей бюджет нібито знищує угорців.