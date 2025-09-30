Війну вирішено, росіяни перемогли, а угорці російських БпЛА не бояться, – нова заява Орбана
- Прем'єр-міністр Угорщини Орбан заявив, що результати війни уже вирішено і "росіяни перемогли".
- Орбан вважає, що Росія не може загрожувати Угорщині, оскільки вона слабка військово, економічно та демографічно.
Прем'єр-міністр Угорщини Орбан знову видав незрозумілу заяву. Він сказав, що результати війни в Україні уже вирішені, й навіть назвав "переможця".
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на його інтерв'ю на ютуб-каналі Harcosok Oraja.
Що сказав Орбан?
Орбан вирішив, що "росіяни перемогли".
Ця війна вже вирішена. Росіяни перемогли. Питання лише в тому, коли і з ким вони укладуть мир,
– цинічно заявив Орбан.
Також він вважає, що Росія нібито не може зашкодити Угорщині, бо вона слабка – військово, економічно та демографічно.
А Угорщина натомість "сильніша".
"Ми сильніші, але поводимося як слабші. Якщо російські безпілотники перетнуть територію Угорщини, ми просто їх зіб'ємо. Ми не боїмося", – почав запевняти Орбан.
Інтерв'ю Орбана: дивіться відео
Інші заяви Орбана
У цьому ж інтерв'ю Орбан заявив, що Угорщина не відмовиться від російських енергоносіїв, щоб не довелося шукати їх десь в іншому місці.
Також він прокоментував заліт угорських дронів на територію України. Орбан заявив, що Україна нібито не є суверенною, тому не має права обурюватися через цей випадок.
А за кілька днів до цього угорський прем'єр вирішив нагадати, що Угорщина є членом НАТО та ЄС, без яких Україна нібито давно б розпалася. А також він звернувся до президента Зеленського із проханням "припинити переслідувати" його країну.